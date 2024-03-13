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Türkiye ekonomisinde dönüm noktası! Dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma

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Türkiye ekonomisinde dönüm noktası: KKM benzeri yeni bir hamle ve dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma. Prof. Dr. Emre Alkin'in iddiaları ve "süper bono" hamlesiyle Türkiye tarihinde bir ilk yaşanabilir.

Türkiye ekonomisinde dönüm noktası! Dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma mask
Türkiye ekonomisinde dönüm noktası! Dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma
Türkiye ekonomisinde dönüm noktası! Dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma
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Türkiye'nin ekonomik tarihinde önemli bir dönemeç olarak kaydedilecek gelişmeler yaşanıyor. 70'li yılların sonlarında uygulanan ve ekonomiye büyük zararlar veren Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulamasının yankıları, günümüzde Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile tekrar gündeme geliyor. AKP hükümetinin ekonomi politikaları sonucu 2021'in son çeyreğinde yaşanan döviz krizi, dolar kurunu baskılamak amacıyla KKM uygulamasının başlatılmasına neden oldu. Bu hamle, dolar kurunun tarihi bir düşüş yaşamasını sağladı ancak dolar/TL paritesi zamanla 32 lirayı aşarak rekor kırdı.

Yeni Ekonomi Yönetimi ve Köklü Değişiklikler

Türkiye ekonomisinde dönüm noktası! Dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma

8 Haziran'da göreve gelen yeni ekonomi yönetimi, ekonomi modelinde önemli değişikliklere imza atarken, KKM'de tasfiye sürecini başlattı. Ancak, 31 Mart seçimleri öncesinde dolar sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Alkin, KKM'ye benzer yeni bir hamlenin yapılacağını öne sürdü. Bu iddia, piyasalarda büyük bir tedirginlik yaratırken, Türkiye ekonomisinde bir ilk olabilecek bir senaryonun kapılarını aralıyor.

İkinci KKM Uygulaması Mı Geliyor?

Türkiye ekonomisinde dönüm noktası! Dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma

Alkin, serbest piyasadan nakit döviz alımını durduracak yeni bir hamlenin "süper bono" olarak adlandırılabileceğini belirtti. Bu hamlenin dolar kuruna etkileri merak konusu olurken, benzer bir açıklamanın dolar/TL paritesinde tarihi bir düşüşe neden olabileceği düşünülüyor. Türkiye ekonomisinde görülebilecek en sert düşüş bu hamle ile gerçekleşebilir.

Piyasalarda Beklenti ve Tedirginlik

Türkiye ekonomisinde dönüm noktası! Dolar kurunda beklenen büyük dalgalanma

Son iki haftada TCMB'nin gerçekleştirdiği günlük ortalama 800 milyon dolarlık satışlar, piyasalara yönelik müdahalelerin devam ettiğini gösteriyor. Ancak, Alkin'in iddiaları ve yeni bir KKM uygulamasının potansiyel etkileri, piyasalarda büyük bir belirsizlik yaratıyor. Ekonomi yönetiminin bu iddiaları nasıl karşılayacağı ve olası bir "süper bono" hamlesinin detayları, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Türkiye'nin ekonomik geleceği, bu kritik dönemde atılacak adımlarla şekillenecek. Dolar kurundaki potansiyel dalgalanmalar, hem yerel hem de global piyasalar için önemli sonuçlar doğurabilir. Ekonomi yönetiminin stratejileri, seçim öncesi ve sonrası dönemde Türkiye ekonomisinin rotasını belirleyecek.

# Türkiye

13 Mar 2024 - 11:20 - Ekonomi

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