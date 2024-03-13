Şehir merkezine inen çakallar, kameraya yakalandı.

Adabaşı mevkisindeki ormanlık alandan geldikleri tahmin edilen 2 çakal, Çamlık mevkiinde görüldü. Bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çakalların çöpte buldukları yiyecekleri yedikleri ve bir süre sokakta dolaştıkları görülüyor. Çakallar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sinop şehir merkezinde kaydedilen görüntülerin ardından aynı bölgede daha önce de vatandaşlarca çakallara rastlandığı öğrenildi.