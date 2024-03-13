Şehir merkezine inen çakallar, kameraya yakalandı.

Adabaşı mevkisindeki ormanlık alandan geldikleri tahmin edilen 2 çakal, Çamlık mevkiinde görüldü. Bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çakalların çöpte buldukları yiyecekleri yedikleri ve bir süre sokakta dolaştıkları görülüyor. Çakallar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Sinop şehir merkezinde kaydedilen görüntülerin ardından aynı bölgede daha önce de vatandaşlarca çakallara rastlandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.