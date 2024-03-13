Güner toplam sığınmacı sayısını açıkladı

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Tanju Özcan'ın sığınmacılar ve proje tanıtım toplantısı hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Toplam sığınmacı sayılarını paylaşan Güner, tanıtım toplantılarının şaşaasından korkan Özcan’ın sığınmacı polemiğini tekrar gündeme getirmekte çareyi bulduğunu söyledi.

Bolu'da siyasi gündem sıcak: Suat Güner'den Özcan'a yanıt

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılar ve AK Parti'nin proje tanıtım toplantısı hakkındaki iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Güner, Özcan'ın iddialarını temelsiz olarak nitelendirdi.

Proje tanıtım toplantısının yankıları

Güner, AK Parti'nin adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol için düzenlenen proje tanıtım toplantısının büyük bir coşku ve kalabalıkla gerçekleştiğini belirtti. Bu durumun, Tanju Özcan'ı sığınmacı konusunu gündeme getirmeye ittiğini ifade etti.

Sığınmacı sayısı gerçekleri

AK Parti İl Başkanı, Tanju Özcan'ın sığınmacı sayısı hakkında verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Güner, resmi Göç İdaresi verilerine dayanarak Bolu'daki sığınmacı sayısının Özcan'ın iddia ettiği kadar yüksek olmadığını açıkladı.

Tanju Özcan'ın iddialarına rakamlarla cevap

Suat Güner, Bolu'da sığınmacı sayısının yıllar içinde nasıl değiştiğini detaylı rakamlarla paylaştı. Bu veriler, Özcan'ın sığınmacı sayısını azalttığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. Güner, sığınmacı sayısının 2015’te 4 bin 368, 2016’da 5 bin 29, 2017’de 7 bin 595, 2018’de 10 bin 851, 2019’da 14 bin 7, 2020’de 13 bin 325, 2021’de 14 bin 703, 2022’de 12 bin 948 2023’te 11 bin 981 olduğunu söyledi.

Bolu'daki Sığınmacı Sayısında Azalma

Güner, sığınmacı sayısındaki azalmanın Tanju Özcan'ın çabalarıyla değil, Türkiye'nin genel politikalarının bir sonucu olarak gerçekleştiğini belirtti. Bolu'da sığınmacı sayısının azalmasının devlet politikasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Bolu siyasetinde gerçekler ve iddialar

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in açıklamaları, Tanju Özcan'ın sığınmacılar ve proje tanıtım toplantısı hakkındaki iddialarına net bir yanıt niteliğinde. Güner, Bolu siyasetinde gerçeklerin ve rakamların önemine dikkat çekti.