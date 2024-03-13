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Paribu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı

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15 Mart Cuma, Paribu Cineverse sinemaseverleri Tay 2: Ebabil Takımı, Gece Yüzüşü, Aile Çıkmazı gibi çeşitli filmlerle buluşturuyor. Oscar ödüllü Zavallılar ve Oppenheimer da dahil olmak üzere, her zevke uygun yapımlar vizyonda.

Paribu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı mask
Paribu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı
Paribu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı
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Bu Cuma, sinema dünyası Paribu Cineverse'in renkli ve çeşitli film seçkisiyle bir kez daha canlanıyor. 15 Mart'ta vizyona girecek olan yeni filmler, her zevke hitap eden bir yelpazede sinemaseverleri bekliyor. Animasyondan korkuya, komediden gerilime kadar geniş bir tür çeşitliliği sunan bu haftanın filmleri arasında Tay 2: Ebabil Takımı, Gece Yüzüşü (Night Swim), Aile Çıkmazı, Kara Cin Laneti, Mükemmel Aile, Adaletin Eli (Red Right Hand), Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı (Detective Conan: Black Iron Submarine), Nisan, Neandria ve Bana Beni Anlat gibi dikkat çekici yapımlar yer alıyor. Ayrıca, Oscar haftası olması nedeniyle ödüllü filmler Zavallılar (Poor Things) ve Oppenheimer da vizyonda olacak.

Bu hafta Vizyona giren filmlerin öne çıkanları

Paribu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı

Aile ve Animasyon Tutkunları İçin: Tay 2: Ebabil Takımı

Çocukların ve animasyon severlerin ilgisini çekecek olan Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olma hayaliyle dolu Tay'ın maceralarını anlatıyor. Kudüs'ten Mekke'ye uzanan bu yolculuk, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim vaat ediyor.

Gerilim ve korku arayanlara: Gece Yüzüşü (Night Swim) ve Kara Cin LanetiParibu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı

Gece Yüzüşü, bir ailenin yeni taşındıkları evdeki karanlık sırlarla yüzleşmesini konu alırken, Kara Cin Laneti, geçmişin gölgesinde kalan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Her iki film de gerilim ve korku tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Komedi düşkünleri için: aile çıkmazı ve mükemmel aileParibu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı

Aile Çıkmazı, bir arkeoloji kazısında başlarına gelen komik olayları konu alırken, Mükemmel Aile, bir ailenin kızlarının doğumuna yetişme çabasını eğlenceli bir dille anlatıyor. Her iki film de kahkahalara boğacak.

Aksiyon ve macera peşindekiler için: Adaletin Eli (Red Right Hand)Paribu Cineverse ile bu haftaki sinema kuşağı

Orlando Bloom'un başrolünde olduğu Adaletin Eli, adalet ve intikam arayışını konu alıyor. Cash'in hikayesi, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri etkisi altına alacak.

Dedektif Conan hayranlarına özel: Siyah Demir Denizaltı

Dedektif Conan serisinin son filmi Siyah Demir Denizaltı, dedektiflik tutkunlarını heyecanlandıracak bir maceraya davet ediyor. Conan'ın zekası ve cesareti, bu sefer denizaltında bir dizi gizemi çözmesini gerektiriyor.

Bu hafta Paribu Cineverse, sinemaseverlere unutulmaz bir film şöleni sunuyor. Her biri kendi türünde öne çıkan bu filmler, sinema salonlarında izleyicilerle buluşmayı bekliyor. Detaylar ve daha fazlası için www.paribucineverse.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

13 Mar 2024 - 11:41 - Güncel

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