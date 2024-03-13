Bolu ve Düzce'nin orman koruyucularına, orman koruma eğitimi verildi

Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru'nun başkanlık yaptığı eğitime, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan ile İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.
Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün koruma faaliyetlerinin de denetlendiği eğitimde Orman Genel Müdürlüğümüzün 293 sayılı Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması tebliği gereği, orman muhafaza memurlarına eğitim verildi. Eğitimde koruma, arama, el koyma, suç zaptı tanzimi, kılık kıyafet, iletişim-halkla ilişkiler, etik ilkeler ve tebliğde yer alan diğer konuların üzerinde titizlikle durularak orman muhafaza memurlarının asli görevi olan koruma ile alakalı bilgileri tazelendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.