Yaralı baykuşun sevimli halleri görenlerin içini ısıtıyor

Büyük Cami Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Yaklaşık bir hafta süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen baykuş, Bolu Gölköy Barajı'nda doğaya salındı.