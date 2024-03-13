Büyük Cami Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Yaklaşık bir hafta süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen baykuş, Bolu Gölköy Barajı'nda doğaya salındı.
Yaralı baykuşun sevimli halleri görenlerin içini ısıtıyor
Bolu'da yaralı bulunan baykuş tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World'ten
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.