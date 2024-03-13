Fahrettin Koca Bolu'ya özel sağlık projesini açıklayacak

Bolu'ya sağlık alanında dev yatırım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 13 Mart Çarşamba günü Bolu'ya yapacağı ziyaret, şehrin sağlık altyapısına yönelik büyük bir müjdeyi beraberinde getiriyor. Bakan Koca, şehre yapılacak olan 600 yataklı Şehir Hastanesi hakkında önemli bilgileri açıklayacak.
Bakan Koca ve Demirkol'dan esnaf ziyareti
Ziyaret kapsamında, Bakan Koca'nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirmesi ve bölge halkıyla buluşması planlanıyor. Bu buluşma, yerel halkla doğrudan iletişim kurma ve onların taleplerini dinleme fırsatı sunacak.
600 yataklı Şehir Hastanesi Projesi açıklanacak
Bakan Koca'nın yapacağı basın toplantısında, Bolu'ya kazandırılacak 600 yataklı Şehir Hastanesi projesinin detayları paylaşılacak. Bu proje, şehrin sağlık hizmetlerinde yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor.
Son teknoloji ile donatılmış tesis
Yeni hastanenin, son teknoloji tıbbi ekipmanlarla donatılacağı ve uzman sağlık personeli tarafından hizmet vereceği belirtiliyor. Acil servis, poliklinikler, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri, en yeni teknolojilerle hizmet verecek.
Bolu'nun sağlık altyapısına katkı
Bu önemli yatırımın, Bolu'nun sağlık altyapısına büyük katkılar sağlaması ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Proje, aynı zamanda şehrin sağlık turizmi potansiyeline de katkıda bulunacak.
Bölge halkının heyecanı
Bakan Koca'nın ziyareti ve açıklamaları, Bolu halkı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni hastane projesi, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir dönüm noktası olacak.
Bu yenilikler, Bolu'nun sağlık altyapısını güçlendirirken, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bakan Koca'nın ziyareti ve açıklamaları, şehrin geleceği adına önemli adımların habercisi olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cevat Şakir - Şehir Hastaneleri 10 yıllık proje zaten Türkiyenin bir çok yerine yapıldı Neden Boluya en son yapılıyor zaten programda olan projeyi yeni birşeymiş gibi açıklamak hiç etik değil
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.