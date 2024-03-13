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Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?

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Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen'in umreden dönüşte şeytani düşüncelerle başlattığı iddia edilen genel kurulu erteleme ve siyasi adaylık planlarıyla ilgili verilen suç dilekçesi mahkemeye ne zaman intikal edecek? Özen’in koltuğunu garantilemek için hazırladığı kirli oyunlar ne zaman son bulacak? Haberimizde…

Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek? mask
Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?
Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?
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Bolu'da Özen’in kirli siyasetinin perde arkası

Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, iddialara göre önce umreye gidip günahlarından arındı,  sonra siyasi kariyerini garanti altına almak için şeytanın dahi aklına gelmeyecek sinsi bir strateji uyguladı. MHP'den Bolu İl Genel Meclisi için 1. sıra adayı olan Özen, seçilememe ihtimaline karşı derneğin genel kurulunu sebepsiz yere iptal ederek, seçim sonrasına erteletti. Bu hamlesiyle hem mevcut pozisyonunu koruma altına aldı hem de siyasi geleceğini şekillendirmeye çalıştı.

Dernek genel kurulunu erteleyerek zaman kazandı

Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?

Fikret Özen'in başkanlık ettiği Bolu Muhtarlar Derneği'nin 26 Şubat'ta yapılması planlanan genel kurulu, Özen'in tek imzalı dilekçesiyle iptal edildi. Bu iptal, dernek üyeleri arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Özen, bu manevrayla, MHP İl Genel Meclis Üyeliği seçimlerinde başarısız olması durumunda, dernek başkanlığına yeniden aday olabilmek için zaman kazanmış oldu.

Hukuki süreç başladı

Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?

Dernek üyelerinin suç duyurusu üzerine, Bolu Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Fikret Özen ve ilgili kişiler ifadeye çağrıldı. Dernek üyeleri, iddianamenin bir an önce yazılıp, mahkemeye sevk edilmesini ve Özen'in sinsi planlarına ‘Dur’ denilmesini bekliyor.

Siyasi amaçlar ve ailevi iddialar

Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?

Özen'in, muhtarlık görevini oğlu Fatih Özen'e devretmek için aday gösterdiği iddiaları da gündemde. Bu, babadan oğula geçirilmek istenen siyasi bir miras olarak görülüyor. Fikret Özen'in bu hamleleri, sadece dernek başkanlığını korumakla kalmayıp, aynı zamanda siyasi bir figür olarak konumunu güçlendirmeye çalıştığı iddialarını da beraberinde getiriyor..

Adalet beklentisi

Şeytanî plana adalet ne zaman ‘Dur!’ diyecek?

Bolu'da yaşanan bu olaylar, adaletin tecelli etmesi için bir sınav niteliğinde. Dernek üyeleri ve kamuoyu, Fikret Özen'in şeytani planlarına karşı hukukun güçlü bir şekilde devreye girmesini bekliyor. Bu süreç, aynı zamanda, siyasi manevraların ve kişisel çıkarların toplum nezdinde nasıl değerlendirildiğinin de bir göstergesi olacak.

Sonuç bekleniyor

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın, Fikret Özen ve ilgili kişiler hakkındaki suç duyurusunu değerlendirme süreci devam ediyor. Bu süreç, Bolu'da siyasi ve sosyal dinamikleri etkileyebilecek önemli bir adım olarak görülüyor. Adaletin sağlanması ve hukuki normların korunması, bu davanın en önemli çıktısı olacak.

Bu olay, Bolu'da sadece bir dernek seçimini değil, aynı zamanda siyasi etik ve adaletin işleyişi konusunda da önemli bir tartışma başlattı. Kamuoyunun gözü kulağı, adaletin bu vakada nasıl tecelli edeceğinde.

13 Mar 2024 - 20:00 - Güncel

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