Av sezonu sona erdi

2023-2024 Av Sezonu kapandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Ağustos 2023'te başlayan av sezonunun 3 Mart 2024 tarihinde sona erdiğini duyurdu. Bu duyuru, avcılık faaliyetlerinin yaban hayatı üzerindeki etkilerini dengede tutmayı amaçlayan yıllık bir sürecin parçası olarak geldi.

Av sezonunun önemi ve belirlenme kriterleri

Av sezonu, yaban hayvanlarının yaşam döngülerini göz önünde bulundurarak, özellikle eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerini korumak amacıyla belirlenir. Merkez Av Komisyonu'nun kararlarıyla her yıl bu dönemler dikkate alınarak av sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri tespit edilir.

Yaban hayatının sürdürülebilirliği

Av yasağının uygulandığı dönemler, yaban hayvanı popülasyonlarının korunması ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu süre zarfında, yaban hayatının üreme döngüsünün kesintisiz devam etmesi sağlanır.

Toplumsal bilinç ve hassasiyet çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, av sezonunun kapalı olduğu bu dönemde, toplumun tüm kesimlerinden yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu konusunda bilinçli ve hassas davranmalarını bekliyor.

Kurallara uymamanın sonuçları

Bakanlık ve Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenen kurallara uyulması, yaban hayatı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem taşır. Kurallara uymayanlar hakkında ise gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Av sezonunun sona ermesi, yaban hayatının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına atılan önemli adımlardan biridir. Bakanlık, av sezonunun yeniden ne zaman açılacağını resmi gazete aracılığıyla duyuracak, böylece sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatı koruma çabaları devam edecek.