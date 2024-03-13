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Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Bolu'yu ziyaret etti. Belediye Başkan Adayı Mansur Şen ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla buluşan Akşener, siyasetteki pozitif değişimi vurguladı.

Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı mask
Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı
Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı
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Akşener Bolu'da seçim rüzgarını estirdi

Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı

İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, yerel seçimlere sayılı günler kala Bolu'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen'in de eşlik ettiği Akşener, şehrin can damarı Gölyüzü Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla içten sohbetler yaptı. Bu ziyaret, İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki iddiasını gözler önüne serdi.

Mansur Şen'e vatandaştan yoğun ilgi

Akşener, Bolu ziyaretinde, Mansur Şen'e yönelik vatandaşların teveccühünü ve ilgisini özellikle vurguladı. Şen'in geçmişteki hizmetleri ve dürüstlüğü, Bolu halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Kadınlar, gençler ve esnaflar arasında geniş bir destek yelpazesi oluşturan Şen, İYİ Parti'nin Bolu'daki yüzü olarak öne çıkıyor.

Bolu'da siyasetin yeni yüzü

Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı

Akşener'in gözlemlerine göre, Bolu'da siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzak, hizmet ve proje odaklı bir rekabet hakim. Bu durum, şehrin siyasi atmosferine taze bir nefes getiriyor ve vatandaşların gerçek ihtiyaçlarına odaklanılmasını sağlıyor. İYİ Parti'nin bu yaklaşımı, Bolu'da olumlu bir değişim vaadi olarak değerlendiriliyor.

İYİ Parti'nin Bolu stratejisi

İYİ Parti, Bolu'da hizmet ve projeleriyle öne çıkmayı hedefliyor. Akşener ve Şen'in ziyaretleri, partinin yerel yönetimlere yaklaşımını ve Bolu'ya özel projelerini vurgulama fırsatı buldu. Bu strateji, seçmenler arasında iyimser bir hava yaratıyor ve İYİ Parti'nin seçim başarısına katkıda bulunabilir.

Bolu'nun geleceği için pozitif siyaset

Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı

Akşener, Bolu'da kutuplaşma siyasetinin dışına çıkılmasının şehrin lehine olduğunu belirtiyor. İYİ Parti'nin pozitif ve kapsayıcı siyaset anlayışı, Bolu'nun geleceği için umut vaat ediyor. Seçimlerin Bolu'ya ve tüm vatandaşlara hayırlı olması dileğiyle, İYİ Parti'nin bu olumlu yaklaşımı geniş bir destek bulmayı hedefliyor.

Akşener Bolu’da seçim heyecanını artırdı

Meral Akşener'in Bolu ziyareti, İYİ Parti'nin yerel seçimlere yönelik ciddi hazırlıklarının ve stratejilerinin bir göstergesi. Mansur Şen ve İYİ Parti'nin Bolu için hazırladığı projeler, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunma potansiyeline sahip. Bolu halkının bu pozitif değişime nasıl tepki vereceği, 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarında kendini gösterecek.

# belediye, destek, hava

13 Mar 2024 - 17:00 - Siyaset

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