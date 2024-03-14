Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 14 Mart 2024 Perşembe gününden itibaren yeni hafta başlangıcına kadar batı Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısında bulundu.

Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir illeri için beklenen hava durumu hafta boyu yağmurlu olacak

Sıcaklık düşecek

Bu hafta Bolu ve çevre illerde sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. 14 Mart 2024 Perşembe gününde itibaren beklenen sağanak yağış 15 Mart Cuma ve 16 Mart Cumartesi günleri de sürecek. 16 Mart Pazar günü sağanak yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken Bolu ve çevresinde yeni hafta başında sağanak tekrar etkili olacak. Hava sıcaklığının sağanakla beraber düşmesi beklenirken en yüksek sıcaklık 13 dereceye çıkacak, en düşük sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KARADENİZ’de HAVA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunun açıkları akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunun açıkları yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.