Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Fiyat Sabitleme ve İndirim Kampanyasının Detayları

TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün açıklamalarına göre, 7 bin 700'den fazla yerel zincir market, Ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyatları sabitleyecek. Bu kampanya, her hafta farklı bölgelere özel indirimlerle desteklenecek. Kampanyanın temel amacı, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak ve ekonomik baskıyı hafifletmek.

Kampanyada Hangi Ürünler Var?

Kampanya kapsamında, bakliyat, yağ, çay, şeker, un, makarna, atıştırmalık, temizlik ürünleri, deterjan, bulaşık makinesi tabletleri ve kağıt ürünleri gibi geniş bir yelpazede temel gıda ve ihtiyaç maddeleri bulunuyor. Vatandaşlar, Ramazan ayı süresince bu ürünlerdeki sabit fiyatlar ve indirimlerden faydalanabilecek.

Üretici ve Tedarikçilere Önemli Çağrı

TPF Başkanı Ömer Düzgün, kampanyanın başarısı için üretici ve tedarikçilerin desteğinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Düzgün, bu süreçte gösterilecek birlik ve beraberliğin, Ramazan ayını daha rahat geçirmeye önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kampanyanın Süresi ve Beklentiler

Bu özel kampanya, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Vatandaşlar, kampanyadan yararlanmak için bölgesindeki yerel zincir marketlere başvurabilecek. Kampanyanın, Ramazan ayında gıda fiyatlarındaki artışlara karşı bir nebze olsun rahatlama sağlaması ve vatandaşların bütçelerine katkıda bulunması hedefleniyor.