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Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

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Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan yerel zincir marketler, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) liderliğinde, temel gıda ürünlerinde fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlatıldı. Bu stratejik hamle, artan gıda fiyatları karşısında bütçeleri zorlanan vatandaşlara nefes aldıracak.

Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası mask
Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası
Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası
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Fiyat Sabitleme ve İndirim Kampanyasının Detayları

Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün açıklamalarına göre, 7 bin 700'den fazla yerel zincir market, Ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyatları sabitleyecek. Bu kampanya, her hafta farklı bölgelere özel indirimlerle desteklenecek. Kampanyanın temel amacı, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak ve ekonomik baskıyı hafifletmek.

Kampanyada Hangi Ürünler Var?

Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Kampanya kapsamında, bakliyat, yağ, çay, şeker, un, makarna, atıştırmalık, temizlik ürünleri, deterjan, bulaşık makinesi tabletleri ve kağıt ürünleri gibi geniş bir yelpazede temel gıda ve ihtiyaç maddeleri bulunuyor. Vatandaşlar, Ramazan ayı süresince bu ürünlerdeki sabit fiyatlar ve indirimlerden faydalanabilecek.

Üretici ve Tedarikçilere Önemli ÇağrıRamazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

TPF Başkanı Ömer Düzgün, kampanyanın başarısı için üretici ve tedarikçilerin desteğinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Düzgün, bu süreçte gösterilecek birlik ve beraberliğin, Ramazan ayını daha rahat geçirmeye önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kampanyanın Süresi ve Beklentiler

Ramazan Ayı'nda zincir marketlerden önemli karar! Fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Bu özel kampanya, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Vatandaşlar, kampanyadan yararlanmak için bölgesindeki yerel zincir marketlere başvurabilecek. Kampanyanın, Ramazan ayında gıda fiyatlarındaki artışlara karşı bir nebze olsun rahatlama sağlaması ve vatandaşların bütçelerine katkıda bulunması hedefleniyor.

# VAR

14 Mar 2024 - 09:00 - Güncel

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