Öz Sağlık-İş Bolu Şubesi’nde yeniden başkan seçildi

Öz Sağlık-İş Bolu Şubesinde yeniden liderlik dönemi

Öz Sağlık-İş Sendikası'nın Bolu şubesinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu, sendika üyelerinin yoğun katılımıyla coşku içinde tamamlandı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Bu önemli günde, Hacer Çınar'ın başkan olarak yeniden seçilmesi, sendikanın istikrarlı yönetim anlayışını pekiştirdi.

Sağlık sektöründe öncü bir sendika

Hacer Çınar, yaptığı konuşmada Öz Sağlık-İş Sendikası'nın Türkiye'nin en büyük üçüncü işçi sendikası olduğunu vurguladı. 203 bin üyesiyle sektörün lideri konumunda olduklarını belirten Çınar, bu başarının tüm teşkilatın ortak çabasıyla elde edildiğini ifade etti.

Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin önemi

Çınar, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin toplum için taşıdığı öneme değindi. Bu çalışanların, ülkenin dört bir yanında halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını ve sosyal hizmetler alanında önemli bir rol oynadığını anlattı. Çınar, bu meslek gruplarının devlet ve millet vicdanını temsil ettiğini vurguladı.

Sendikanın mücadeleci yapısı

Öz Sağlık-İş Sendikası'nın, ilkeli ve kararlı duruşuyla dikkat çeken bir mücadele sergilediğini belirten Çınar, bu mücadelenin sadece sendikal bir çaba olmadığını, aynı zamanda güçlü bir toplum yaratma yolculuğu olduğunu ifade etti. Sendikanın, üyelerinin haklarını koruma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Geleceğe dönük taahhütler

Çınar, sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Gece gündüz demeden çalışarak, üyelerinin sorunlarına ortak olacaklarını ve onların mutluluğu için çaba göstereceklerini belirtti.

Yeniden seçim ve hatıra fotoğrafı

Genel kurulun sonunda yapılan oylama ile Hacer Çınar, yeniden başkan olarak seçildi. Bu önemli an, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyelerinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi. Bu seçim, sendikanın geleceğine dair umutlu bir tablo çizdi.