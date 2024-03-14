14 Mar 2024 - 11:00- Güncel G:

Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kıbrıscık'ta ORKÖY kapsamında gerçekleştirilen kura çekimiyle traktör ve tomruk çekme vinci kredisi hak sahipleri belirlendi. Çökeler, Karaköy ve Kızık köylerinde yaşayan çiftçiler için büyük fırsat. Detaylar için okuyun.

Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi mask
Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi
Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kıbrıscık'ta ORKÖY kredisi fırsatları

Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) Projesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştireceği faaliyetler arasında, belirlenen altı köyde yaşayan hak sahipleri için kura çekimi düzenledi. Bu kura çekimi, köylülere yönelik finansal destek ve kredilerin dağıtımında önemli bir adımı temsil ediyor.

Destek ve kredilerin dağılımı

Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi

Bu yılki program dahilinde, Çökeler, Karaköy ve Kızık köylerinde toplamda 170 bin liralık tomruk çekme vinci kredisi sağlanacak. Ayrıca, Karaköy köyünde 120 bin lira hibe ile desteklenen 600 bin liralık 55-65 Hp Traktör kredisi ve Kızık Sarıkaya köyünde 140 bin lira hibe ile desteklenen 700 bin liralık 70 Hp Traktör kredisi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi ve bilgilendirme toplantıları

Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi

Kıbrıscık'taki çiftçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantıları, krediler hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı ve süreçlerin anlatıldığı önemli buluşmalar oldu. Bu toplantılar, kura çekimi öncesinde vatandaşların krediler hakkında bilinçlenmesini sağladı.

Hak sahiplerinin belirlenmesi

Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi

Kura çekimi, İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir komisyon gözetiminde gerçekleştirildi. Bu sayede, traktör ve tomruk çekme vinci kredilerinden faydalanacak hak sahipleri şeffaf bir şekilde belirlendi.

Köylülerin tepkileri ve beklentileri

Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi

Kura sonuçları, köylerde büyük bir heyecan yarattı. Hak sahipi olan köylüler, sağlanan destekler sayesinde tarımsal faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yürüteceklerini ve gelir seviyelerini artırma fırsatı bulacaklarını ifade ettiler.

Kıbrıscık'ta gerçekleştirilen bu kura çekimi, ORKÖY Projesi'nin köylülere sağladığı desteklerin somut bir örneği olarak görülüyor. Proje, bölgedeki tarımsal üretimi ve köylülerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

# Yaşam, gelir

14 Mar 2024 - 11:00 Bolu/ Kibriscik- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yatırımcıların Dikkatini Çekecek Fırsat!Geleceğe Yatırım Yapın!

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YUKARISOKU DA FABRİKALARIN ARKASINDA ÖNÜNDE YOLU OLAN ŞUAN İÇİN TARIM ARAZİSİ OLAN 4400M2...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

YATIRIMLIK EN İŞLEK CADDE&#039;DE SATILIK DÜKKAN

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'NUN GÖZDESİ ; PTT CADDESİNİN ARKA SOKAĞIN'DA * PTT , İZZET BAYSAL CADDESİ , BANKALAR, OKULLAR V...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLAR M.50.YIL YAKINI SATILIK 4+1 DUBLEKS DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'DA DAİRE ALINABİLECEK EN İYİ KONUMLARDAN BİRİNE SAHİP DAİREMİZİN HEMEN DİBİNDE ; - MARKETLER /...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

E-5 YAKINI,ÖNÜ+YANI YOL CEPHELİ SATILIK KÖŞE PARSEL ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ​ * E-5 YAKIN KONUMDA , * İKİ TARAFI YOL , * BODRUM + 3 KAT İMARLI , (BİNA YA DA VİLLA YAPİLABİLİR) *...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL