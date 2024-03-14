Kıbrıscık'ta hak sahipleri belirlendi

Kıbrıscık'ta ORKÖY kredisi fırsatları

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) Projesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştireceği faaliyetler arasında, belirlenen altı köyde yaşayan hak sahipleri için kura çekimi düzenledi. Bu kura çekimi, köylülere yönelik finansal destek ve kredilerin dağıtımında önemli bir adımı temsil ediyor.

Destek ve kredilerin dağılımı

Bu yılki program dahilinde, Çökeler, Karaköy ve Kızık köylerinde toplamda 170 bin liralık tomruk çekme vinci kredisi sağlanacak. Ayrıca, Karaköy köyünde 120 bin lira hibe ile desteklenen 600 bin liralık 55-65 Hp Traktör kredisi ve Kızık Sarıkaya köyünde 140 bin lira hibe ile desteklenen 700 bin liralık 70 Hp Traktör kredisi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi ve bilgilendirme toplantıları

Kıbrıscık'taki çiftçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantıları, krediler hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı ve süreçlerin anlatıldığı önemli buluşmalar oldu. Bu toplantılar, kura çekimi öncesinde vatandaşların krediler hakkında bilinçlenmesini sağladı.

Hak sahiplerinin belirlenmesi

Kura çekimi, İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir komisyon gözetiminde gerçekleştirildi. Bu sayede, traktör ve tomruk çekme vinci kredilerinden faydalanacak hak sahipleri şeffaf bir şekilde belirlendi.

Köylülerin tepkileri ve beklentileri

Kura sonuçları, köylerde büyük bir heyecan yarattı. Hak sahipi olan köylüler, sağlanan destekler sayesinde tarımsal faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yürüteceklerini ve gelir seviyelerini artırma fırsatı bulacaklarını ifade ettiler.

Kıbrıscık'ta gerçekleştirilen bu kura çekimi, ORKÖY Projesi'nin köylülere sağladığı desteklerin somut bir örneği olarak görülüyor. Proje, bölgedeki tarımsal üretimi ve köylülerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.