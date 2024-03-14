Doktor reçeteyi yazdı, Bolu’ya 101 proje hazır

Bolu için reçete 101 proje

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 24 TV'de İbrahim Güneş'in Moderatör Kuşağı programına konuk oldu. Demirkol, iftira ve hakaret dolu siyasi atmosferin aksine, Bolu'nun geleceğine odaklanacaklarını ve mülteci konusunun artık manipülatif bir araç olarak kullanılamayacağını belirtti.

101 proje ile Bolu'nun geleceğine ışık tutuyor

Demirkol, Bolu için hazırladığı 101 projeyi hafta sonu kamuoyu ile paylaştı. Sağlık alanında Bolu'yu bir öncü yapmayı hedefleyen Demirkol, şehri bölgesel bir sağlık merkezi haline getirme planlarından bahsetti. Bu projeler, Bolu'nun kaybettiği son beş yılı telafi etmeyi ve önümüzdeki on yıla damga vurmayı amaçlıyor.

Köroğlu binicilik tesisine yeşil ışık

Demirkol, projeleri arasında yer almayan ancak önemli bir gelişme olarak Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer'den Köroğlu Binicilik Tesisinin sözünü aldığını duyurdu. Bu tesis, at yetiştiriciliği ve geleneksel sporların gelişimine büyük katkı sağlayacak.

Rakipleri endişelendiren büyük proje lansmanı

Bolu'ya huzur ve güven getirecek projeleriyle dikkat çeken Demirkol, büyük bir proje lansmanı gerçekleştirerek rakiplerini endişelendirdiğini ifade etti. Ahlak ve edep temelli siyaset anlayışıyla, zorlama ve kamu imkanlarını kullanmadan, gönüllülerin desteğiyle Bolu için çalışacaklarını vurguladı.

Sahada önde giden bir kampanya

Demirkol, sahada önde olduklarını ve bu durumun rakipler tarafından da hissedildiğini belirtti. Proje toplantısının ve son açıklamaların, kampanyanın gücünü ve halkın desteğini gösterdiğini ifade etti.

Bolu İçin Pozitif ve Yenilikçi Bir Gelecek

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, iftira ve hakaretlerin ötesine geçerek, Bolu'ya pozitif bir gelecek sunma sözü veriyor. 101 proje ile şehrin sağlık, spor ve sosyal yaşamını iyileştirmeyi hedefleyen Demirkol, Bolu'nun yenilikçi yüzü olmayı amaçlıyor.