Takla atan otomobilde çok sayıda yaralı var

Kaza, Gerede-Karabük Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede'den Karabük istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 55 ABJ 927 plakalı otomobil, Çağış köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak takla attı. Kazada sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Gerede-Karabük Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede'den Karabük istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 55 ABJ 927 plakalı otomobil, Çağış köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak takla attı. Kazada sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.