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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve futbolcular, özel bir okulda öğrencilerle buluştu. İnanç ve sıkı çalışmanın başarıyı getirdiğini vurgulayan bu etkinlik, spora olan tutkuyu ve takım ruhunu genç nesillere aktardı.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu mask
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
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Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından olan Boluspor, teknik direktörü Yalçın Koşukavak liderliğinde, futbolcuları Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç ile birlikte, gelecek nesillerle bir araya gelerek futbolun sadece sahada değil, toplumda da önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Bu buluşma, spor ve eğitim arasındaki köprüyü güçlendirirken, aynı zamanda Boluspor'un başarısının arkasındaki temel değerleri de ortaya koydu.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Eğitimin kalbinde bir buluşma

Boluspor'un teknik direktörü ve oyuncularının özel bir okulda düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya gelmesi, hem futbolcular hem de öğrenciler için unutulmaz bir deneyim oldu. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ve oyuncuları Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç, öğrencilerin sorularını yanıtlarken, futbolun inceliklerini ve takım ruhunun önemini vurguladılar. Koşukavak'ın öğrencilerin futbollarını ve formalarını imzalaması, bu etkileşimin sadece teorik değil, aynı zamanda kişisel bir boyut kazandığını gösterdi.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Boluspor’da başarının arkasındaki sır

Yalçın Koşukavak, Boluspor'un başarı hikayesini anlatırken, kötü bir başlangıcın ardından takıma olan inancın ve ardından gelen sıkı çalışmanın önemine dikkat çekti. Teknik direktörlerin bir senarist gibi olduğunu belirten Koşukavak, futbolcuların bu senaryoya hayat verdiğini, ancak oyuncular olmazsa o senaryonun öleceğini vurguladı. Koşukavak'ın "4 ay boyunca günde sadece 2 saat uykuyla çalıştım" sözleri, başarıya giden yolun kolay olmadığını ancak imkansız da olmadığını gösteriyor.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Boluspor’da yenilenme ve umut

Devre arasında kadrosunu güçlendiren Boluspor, yeni transferlerle birlikte daha da iddialı bir hale geldi. Koşukavak'ın "Küçük şehrin büyük öyküsünü yazmak" ifadesi, Boluspor'un sadece sahadaki performansıyla değil, aynı zamanda toplumsal etkisiyle de önemli bir rol oynadığının altını çiziyor. Bu buluşma, Boluspor'un toplumla iç içe olduğunu ve genç nesilleri sporun olumlu değerleriyle buluşturma konusunda önemli bir adım attığını gösterdi.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Bolusporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

# eğitim, Yalçın Koşukavak

13 Mar 2024 - 17:32 Bolu- Spor

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