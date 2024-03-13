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Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar

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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile kritik bir maça çıkıyor. İsmet Taşdemir, sakat ve cezalı oyuncular, taraftarsız oynanacak maç ve play-off hedefi hakkında konuştu. 

Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar mask
Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar
Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar
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Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli teknik direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında kendi sahalarında Boluspor ile oynayacakları kritik maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ligdeki durumları, takımın hedefleri ve maçın zorluk derecesi hakkında konuşan Taşdemir, yeşil-beyazlı ekibin bu zorlu mücadeleden kayıpsız çıkmak istediğini belirtti.

Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar

Bodrum FK'da sakatlık ve cezalı oyuncular

Bodrum FK, Boluspor karşısında Süleyman ve Celal gibi önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Süleyman ile kart cezalısı Celal'in yerine kimlerin forma giyeceği merak konusu olurken, Furkan ve Eray'ın durumlarının maç günü netleşeceği açıklandı.

Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar

Play-Off yolunda Bodrum FK

Bodrum FK, daha önce Eyüpspor ile oynadıkları maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Boluspor maçını seyircisiz oynayacak. Bu durumun, takım üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise maçın önemli konularından biri. Ligde 43 puanla 5. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, Boluspor'u mağlup ederek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar

İsmet Taşdemir’den değerlendirmeler

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligdeki durumları değerlendirirken, "Taraftarsız bir maç oynayacağız ve bir ilki yaşayacağız. 3. sezonumuz burada bitiyor, ilk defa böyle bir şey yaşayacağız. Bunu da yaşattırdılar sağ olsunlar ama yapacak bir şey yok, devam edeceğiz.

Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar

“Boluspor maçını kayıpsız atlatmak istiyoruz”

Rakibimiz Boluspor çok aşağılardan çok büyük bir ivmeyle doğru işler yaparak buraya geldi. Muhtemelen daha da yukarı gitmeyi hedefliyorlar. İyi bir takım, iyi bir oyunu var. Bizim için sıkıntılı ve zor bir maç olacak. Bizden elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu maçı kayıpsız atlatmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü olma potansiyelimiz yüksek, üçüncü olma daha yüksek. Play-off’a girmemize şansımız yüksek dolayısıyla orta şekilde gidiyor.

Boluspor karşılaşması öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar

“Tökezleyenler yarış dışı kalabilir”

Ayrıca bu hemen hemen bütün takımlar içinde geçerli, özellikle bugün 3. olan takımla 8. olan takım hatta gelmesini beklediğim Gençlerbirliği’yle beraber yani 3. ve 9. arasında bu yarış sezon sonuna kadar devam edecek. Kalan 9 maçı iyi değerlendiren takımlar buradan iyi sonuçlar alabilirler, birazcık tökezleyenler maalesef yarışın dışında kalabilir inşallah biz olmayız" şeklinde konuştu.

# VAR, Gençlerbirliği, Boluspor, sezon

13 Mar 2024 - 18:40 Muğla/ Bodrum- Spor

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