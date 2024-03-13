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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek

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Bolu Belediyesi, Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde amatör spora 500 bin TL maddi destek sağlayarak, gençleri spora teşvik ediyor ve Bolu'daki amatör spor kulüplerinin gelişimine katkı sunuyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın amatör spora olan katkıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği sözü tutarak Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) ciddi bir maddi yardım sağladı. Bu destek, il genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine eşit bir şekilde dağıtılmak üzere ASKF'nin banka hesaplarına aktarıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek

Amatör spor kulüplerine nefes aldıran destek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın amatör spora verdiği önem bir kez daha kendini gösterdi. ASKF'ye yapılan 500 bin TL'lik maddi destek, bölgedeki amatör spor kulüplerine yeni bir ivme kazandıracak. Özcan, yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonuna kadar amatör spor kulüplerimize 500 bin lira yardım yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk ve yardımı hesaplarına aktardık" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek

Sporun ve gençliğin yanında

ASKF Başkanı Cemalettin Metin ise, alınan yardımın Bolu'daki amatör spora ve gençlere olan etkisine dikkat çekti. Metin, "Bu yardım, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak ve amatör sporun gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a teşekkürlerini iletti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek

Eşit dağıtım ve adil destek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlanan maddi yardımın ASKF yönetimi tarafından tüm amatör spor kulüplerine adil bir şekilde dağıtılacağının altını çizdi. Bu destekle birlikte, Bolu'daki amatör spor kulüplerinin önü açılırken, genç sporculara daha fazla imkan sunulacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek

Bolu'da sporun geleceği parlak

Bolu, Belediye Başkanı Tanju Özcan liderliğinde amatör spora sağladığı destekle dikkat çekiyor. Yapılan bu yardımlar, genç sporcuların yetişmesine ve amatör spor kulüplerinin gelişimine büyük katkıda bulunacak. Bolu'da sporun ve gençliğin geleceği, bu tür desteklerle daha da parlak hale geliyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan amatör sporlara dev destek

 

# destek, belediye, Tanju Özcan, yardım

13 Mar 2024 - 19:11 Bolu- Siyaset

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