14 Mar 2024 - 09:23- Spor G:

Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!

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Pazar günü Bodrum FK ile Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik puanların mücadelesi, şampiyonluk yarışı ve eksik oyuncular maçın anahtar noktaları.

Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün! mask
Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!
Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbol severleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Boluspor, bu Pazar günü saat 13.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrum FK'ya konuk olacak. Bu karşılaşma, iki takım arasında ligdeki dördüncü randevu olma özelliğini taşıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maçta, her iki takım da kritik puanlar için sahaya çıkacak.

Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!

İstatistiklerle Bodrum FK - Boluspor maçı

Bodrum FK ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'de bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bodrum FK, iki galibiyet alırken, Boluspor bir kez üstünlük sağladı. İki takımın bu sezonun ilk yarısında Bolu'da oynadığı maçı Boluspor 2-1 kazanmıştı. Bu karşılaşma, rekabetteki son durumu ve takımların birbirine karşı stratejilerini daha da önemli kılıyor.

Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!

Boluspor'un imparatorluk yürüyüşü

Boluspor, ligdeki son 9 maçında 6 galibiyet elde etti ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu süreçte sadece Göztepe'ye mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, özellikle Giresunspor, Bandırmaspor ve Keçiörengücü gibi güçlü rakipleri mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Boluspor'un bu performansı, Pazar günkü maç için de umutlarını yeşertiyor.
Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!

Bodrum FK'da dikkat çeken eksikler

Bodrum FK, önemli oyuncularından Süleyman ve Celal'i sakatlık ve kart cezası nedeniyle bu hafta kadroda bulunduramayacak. Ayrıca, Furkan ve Eray'ın durumları da maç gününe kadar belirsizliğini koruyor. Bu eksikler, yeşil-beyazlı takım için önemli bir handikap olarak öne çıkıyor.

Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!

Deplasman kralı Boluspor

Boluspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Rakip kalelere 11 gol atan kırmızı-beyazlılar, deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Yalçın Koşukavak yönetimindeki Boluspor, deplasman karnesiyle Bodrum deplasmanına umutlu gidiyor.

Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!

Bodrum FK puan arayışında

Son üç maçında puanla tanışamayan Bodrum FK, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Özellikle Trendyol 1. Lig'de 23. haftada elde edilen Altay galibiyetinin ardından yaşanan düşüş, yeşil-beyazlı takımı zorlu bir sınavın eşiğine getirdi.

Bodrum FK – Boluspor maçı hakkında ilginç istatistikler: Kritik maçta kim daha üstün!

 

# Yalçın Koşukavak, Giresunspor

14 Mar 2024 - 09:23 Bolu- Spor

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