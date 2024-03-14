Bolu'da parmağına yüzük sıkışan şahıs itfaiye tarafından kurtarıldı!  

Bolu'da yaşanan olağanüstü bir olay, yerel itfaiye ekiplerinin beceri ve hızını bir kez daha gözler önüne serdi. İşaret parmağına sıkışan yüzüğü çıkartmak için doktorların çabası yetersiz kalınca devreye giren itfaiye ekipleri, vatandaşı büyük bir tehlikeden kurtardı.

Bolu'da ilginç kurtarma operasyonu

Bolu'da, Zeki K. isimli bir vatandaşın, işaret parmağına takmış olduğu yüzük sıkışınca yaşadığı endişe dolu anlar, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle son buldu. Zeki K., yaşadığı acı ve sıkışıklık nedeniyle hemen Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne başvurdu. Doktorların yaptığı ilk müdahaleler yetersiz kalınca, durum Bolu İtfaiyesi'ne bildirildi.

İtfaiyenin beceri dolu müdahalesi

Hastaneye ulaşan itfaiye ekibi, demir kaşık ve spiral kullanarak zorlu bir operasyon gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar ve dikkatli bir çalışma sonucunda Zeki K.'nın işaret parmağına sıkışmış yüzük, başarıyla çıkarıldı. Operasyonun ardından Zeki K.'nın parmağında şişlik gözlenirken, uzmanlar yüzüğün daha fazla parmakta kalması durumunda kangren riskine dikkat çekti.

Vatandaşın sıkışan yüzüğüne itfaiye müdahalesi

Bolu İtfaiyesi, bu olayla birlikte, sadece yangın söndürme ve kurtarma operasyonlarında değil, aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları beklenmedik durumlarda da ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterdi. Zeki K., itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde büyük bir rahatlama yaşadı.

Bolu'daki bu olay, itfaiyenin sadece yangınlarla değil, her türlü acil durumla başa çıkabilme yeteneğini vurgularken, vatandaşların da bu tür durumlarda panik yapmadan ilgili kurumlara başvurmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.