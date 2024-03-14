Bolu’nun ve Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sırada

Zirvedeki Liseler ve Başarı Kriterleri

Türkiye'nin en iyi liseleri listesi, taban puanları ve yüzdelik dilimler dikkate alınarak hazırlanıyor. İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi gibi köklü eğitim kurumları, sıralamada üst sıralarda yer alıyor. Bu liseler, akademik başarıları, sosyal aktiviteleri ve öğrencilerine sağladıkları uluslararası imkanlarla tanınıyor.

Türkiye’nin en iyi beş lisesi

İstanbul Erkek Lisesi: Taban puanı 494.77, yüzdelik dilim 0,04

Galatasaray Lisesi: Taban puanı 494.77, yüzdelik dilim 0,04

Kabataş Erkek Lisesi: Taban puanı 493.43, yüzdelik dilim 0,05

Ankara Fen Lisesi: Taban puanı 490.47, Yüzdelik dilim: 0,11

İstanbul Atatürk Fen Lisesi: Taban puanı 488.20, Yüzdelik dilim: 0,15

Bolu’da zirveyi hangi liseler paylaşıyor

Bolu’da zirveyi işgal eden lisenin yüzdelik dilimi, Türkiye genelinde ilk beşi paylaşan liselerin yüzdelik diliminin toplamının on katından daha fazla olması ilimizdeki eğitim düzeyini ortaya koyuyor. Bolu’nun en iyi beş lisesinin üçü il merkezinde ikisi ise Gerede İlçesinde yer alıyor. Üstelik en iyi beş lisesinden birisi Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Bolu’nun en iyi beş lisesi

Bolu Fen Lisesi: Taban puanı 463.23, Yüzdelik dilim: 4,22

İzzet Baysal Anadolu Lisesi: Taban puanı 440,67, Yüzdelik dilim 8,20

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi: Taban puanı 403,09, Yüzdelik dilim 14,75

Gerede Fen lisesi: Taban puanı 390,12, Yüzdelik dilimi 17,15

Gerede Habibullah Üstün Kız A.İ.H.L: Taban puanı 280,48, Yüzdelik dilim 46,47