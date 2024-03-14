- Spor

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ve Boluspor, 17 Mart'ta tarihi bir rekabete sahne olacak. Maç detayları, canlı yayın bilgileri ve takımların son durumu burada.

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda? mask
Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?
Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Bodrum İlçe Stadı'nda yaşanacak. Bodrum FK ve Boluspor, 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, hem taraftarları hem de futbol analistlerini ekran başına kilitleyecek bir öneme sahip.

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

Tarihi rekabetin yeni raundu

Bodrum FK ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'de bugüne dek üç defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bodrum FK iki kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, Boluspor bir kez üstünlük sağladı. İki takım arasındaki son mücadele, sezona damgasını vuran karşılaşmalardan biri oldu ve Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu maç, takımların birbirlerine karşı geliştirdikleri stratejiler açısından da büyük önem taşıyor.

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

Boluspor'un imparatorluk yürüyüşü

Ligdeki son 9 maçında altı galibiyet elde eden Boluspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte sadece Göztepe'ye mağlup oldu. Giresunspor, Bandırmaspor ve Keçiörengücü gibi güçlü rakipleri mağlup eden Boluspor, Pazar günkü mücadele için de taraftarlarına umut veriyor.

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

Deplasmanda güçlü Boluspor

Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan altı galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyetle ayrılan Boluspor, rakip kalelere 11 gol atma başarısı gösterdi. Yalçın Koşukavak'ın yönetimindeki Boluspor, deplasman karnesiyle Bodrum deplasmanına umutla bakıyor.

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

Bodrum FK'nın puan arayışı

Son üç maçında puanla tanışamayan Bodrum FK, Boluspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Trendyol 1. Lig'de yaşanan düşüş, yeşil-beyazlı takımı zorlu bir sınavın eşiğine getirdi.

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

Canlı yayın detayları

Bu zorlu mücadele, TRTSpor ve Bein 1 Max kanallarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak. Play-off yarışındaki iki takımın kıyasıya mücadelesi, 17 Mart Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati 13.30.

Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

# Yalçın Koşukavak, Giresunspor

14 Mar 2024 - 10:22 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yatırımcıların Dikkatini Çekecek Fırsat!Geleceğe Yatırım Yapın!

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YUKARISOKU DA FABRİKALARIN ARKASINDA ÖNÜNDE YOLU OLAN ŞUAN İÇİN TARIM ARAZİSİ OLAN 4400M2...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

YATIRIMLIK EN İŞLEK CADDE&#039;DE SATILIK DÜKKAN

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'NUN GÖZDESİ ; PTT CADDESİNİN ARKA SOKAĞIN'DA * PTT , İZZET BAYSAL CADDESİ , BANKALAR, OKULLAR V...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLAR M.50.YIL YAKINI SATILIK 4+1 DUBLEKS DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'DA DAİRE ALINABİLECEK EN İYİ KONUMLARDAN BİRİNE SAHİP DAİREMİZİN HEMEN DİBİNDE ; - MARKETLER /...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

E-5 YAKINI,ÖNÜ+YANI YOL CEPHELİ SATILIK KÖŞE PARSEL ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ​ * E-5 YAKIN KONUMDA , * İKİ TARAFI YOL , * BODRUM + 3 KAT İMARLI , (BİNA YA DA VİLLA YAPİLABİLİR) *...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL