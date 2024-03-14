Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Bodrum İlçe Stadı'nda yaşanacak. Bodrum FK ve Boluspor, 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, hem taraftarları hem de futbol analistlerini ekran başına kilitleyecek bir öneme sahip.

Tarihi rekabetin yeni raundu

Bodrum FK ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'de bugüne dek üç defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bodrum FK iki kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, Boluspor bir kez üstünlük sağladı. İki takım arasındaki son mücadele, sezona damgasını vuran karşılaşmalardan biri oldu ve Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu maç, takımların birbirlerine karşı geliştirdikleri stratejiler açısından da büyük önem taşıyor.

Boluspor'un imparatorluk yürüyüşü

Ligdeki son 9 maçında altı galibiyet elde eden Boluspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte sadece Göztepe'ye mağlup oldu. Giresunspor, Bandırmaspor ve Keçiörengücü gibi güçlü rakipleri mağlup eden Boluspor, Pazar günkü mücadele için de taraftarlarına umut veriyor.

Deplasmanda güçlü Boluspor

Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan altı galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyetle ayrılan Boluspor, rakip kalelere 11 gol atma başarısı gösterdi. Yalçın Koşukavak'ın yönetimindeki Boluspor, deplasman karnesiyle Bodrum deplasmanına umutla bakıyor.

Bodrum FK'nın puan arayışı

Son üç maçında puanla tanışamayan Bodrum FK, Boluspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Trendyol 1. Lig'de yaşanan düşüş, yeşil-beyazlı takımı zorlu bir sınavın eşiğine getirdi.

Canlı yayın detayları

Bu zorlu mücadele, TRTSpor ve Bein 1 Max kanallarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak. Play-off yarışındaki iki takımın kıyasıya mücadelesi, 17 Mart Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati 13.30.