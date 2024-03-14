2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

2024 Yılı Rakı Fiyatları: Detaylı Marka Analizi ve Vergi Bilgileri

2024 yılı itibariyle rakı fiyatlarına yapılan zamlar, rakı severleri yakından ilgilendiriyor. Yeni Rakı'dan Tekirdağ'a, Efe'den Beylerbeyi'ne kadar popüler markaların güncel fiyatları ve rakı üzerindeki vergi oranlarına dair detaylar aşağıda yer alıyor.

Rakı Üzerindeki Vergi Nasıl Hesaplanır?

Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre belirleniyor. 2024 yılı için ÖTV artış oranı %25,60 olarak hesaplandı. Bu oran, rakı fiyatlarına doğrudan yansıdı.

2024 Yılında Rakı Fiyatlarına Genel Bakış

2024 yılında rakı fiyatları, marka ve hacme göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı popüler markaların güncel fiyat listesi:

Yeni Rakı Fiyatları

35'lik Yeni Rakı: 399,00 TL

50'lik Yeni Rakı: 539,00 TL

70'lik Yeni Rakı: 699,00 TL

100'lük Yeni Rakı: 979,00 TL

150'lik Yeni Rakı: 1.399,00 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 429,00 TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 579,00 TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 769,00 TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.000,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 459,00 TL

50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 629,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 839,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 479,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 879,00 TL

35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 489,00 TL

50'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 669,00 TL

70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 889,00 TL

100'lük Yeni Rakı Uzun Demleme: 1.225,00 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 1.550,00 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35'lik Tekirdağ Rakısı: 419,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 579,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 759,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 999,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 449,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 599,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 799,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.050,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 499,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 929,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.175,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.025,00 TL

Efe Rakı Fiyatları

35’lik Efe Rakı (Klasik): 399,00 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 539,00 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 699,00 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 979,00 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 439,00 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 595,00 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 785,00 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.075,00 TL

35’lik Efe Rakı Göbek: 499,00 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 669,00 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 899,00 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 1.150,00 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 469,00 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 625,00 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 835,00 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 1.095,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 535,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 720,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.240,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 585,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 785,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.049,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.350,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 499,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 669,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 899,00 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 1.990,00 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 490,00 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 875,00 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.200,00 TL

İzmir Rakı Fiyatları

35’lik İzmir Rakısı: 369,00 TL

50’lik İzmir Rakısı: 509,00 TL

70’lik İzmir Rakısı: 659,00 TL

100'lük İzmir Rakısı: 889,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 369,00 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 519,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 679,00 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 899,00 TL

Rakı Fiyatlarındaki Artış Oranları

2021 sonundan 2023'e kadar %121 gibi rekor bir artış yaşanmış, 2023'ün ikinci yarısından itibaren 6 aylık süreçte %30'un üzerinde bir zam daha yapılmıştır. Bu artışlar, rakı fiyatlarının 700 TL'ye kadar çıkmasına neden olmuştur.

En Ucuz ve En Pahalı Rakılar

2024 yılı itibariyle piyasada bulunan en ucuz rakı, 35'lik Civan Rakı olup, fiyatı 339 TL'dir. En pahalı rakı ise Saki Rakı (Premium) olarak belirlenmiş ve fiyatı 2.750 TL olarak kaydedilmiştir.

Rakı fiyatlarındaki bu değişimler, ÖTV artışları ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tüketiciler, resmi olarak tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına göre alışveriş yapmalıdır.