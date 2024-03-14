- Güncel

2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 yılında rakı fiyatlarına yapılan güncel zamlar ve en popüler markaların fiyat listesi. Yeni Rakı, Tekirdağ, Efe ve daha fazlası için detaylı bilgiler. Ayrıca, rakı üzerindeki vergi yükünün nasıl hesaplandığına dair bilgiler.

2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları mask
2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları
2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Yılı Rakı Fiyatları: Detaylı Marka Analizi ve Vergi Bilgileri

2024 yılı itibariyle rakı fiyatlarına yapılan zamlar, rakı severleri yakından ilgilendiriyor. Yeni Rakı'dan Tekirdağ'a, Efe'den Beylerbeyi'ne kadar popüler markaların güncel fiyatları ve rakı üzerindeki vergi oranlarına dair detaylar aşağıda yer alıyor.

2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

Rakı Üzerindeki Vergi Nasıl Hesaplanır?

Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre belirleniyor. 2024 yılı için ÖTV artış oranı %25,60 olarak hesaplandı. Bu oran, rakı fiyatlarına doğrudan yansıdı.

2024 Yılında Rakı Fiyatlarına Genel Bakış

2024 yılında rakı fiyatları, marka ve hacme göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı popüler markaların güncel fiyat listesi:

2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

Yeni Rakı Fiyatları

35'lik Yeni Rakı: 399,00 TL

50'lik Yeni Rakı: 539,00 TL

70'lik Yeni Rakı: 699,00 TL

100'lük Yeni Rakı: 979,00 TL

150'lik Yeni Rakı: 1.399,00 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 429,00 TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 579,00 TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 769,00 TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.000,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 459,00 TL

50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 629,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 839,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 479,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 879,00 TL

35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 489,00 TL

50'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 669,00 TL

70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 889,00 TL

100'lük Yeni Rakı Uzun Demleme: 1.225,00 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 1.550,00 TL

2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35'lik Tekirdağ Rakısı: 419,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 579,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 759,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 999,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 449,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 599,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 799,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.050,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 499,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 929,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.175,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.025,00 TL

2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

Efe Rakı Fiyatları

35’lik Efe Rakı (Klasik): 399,00 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 539,00 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 699,00 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 979,00 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 439,00 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 595,00 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 785,00 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.075,00 TL

35’lik Efe Rakı Göbek: 499,00 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 669,00 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 899,00 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 1.150,00 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 469,00 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 625,00 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 835,00 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 1.095,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 535,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 720,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.240,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 585,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 785,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.049,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.350,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 499,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 669,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 899,00 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 1.990,00 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 490,00 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 875,00 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.200,00 TL2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

İzmir Rakı Fiyatları

35’lik İzmir Rakısı: 369,00 TL

50’lik İzmir Rakısı: 509,00 TL

70’lik İzmir Rakısı: 659,00 TL

100'lük İzmir Rakısı: 889,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 369,00 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 519,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 679,00 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 899,00 TL

Rakı Fiyatlarındaki Artış Oranları

2021 sonundan 2023'e kadar %121 gibi rekor bir artış yaşanmış, 2023'ün ikinci yarısından itibaren 6 aylık süreçte %30'un üzerinde bir zam daha yapılmıştır. Bu artışlar, rakı fiyatlarının 700 TL'ye kadar çıkmasına neden olmuştur.2024 Yılında Rakı Fiyatları; Marka Marka Güncel Liste ve Vergi Oranları

En Ucuz ve En Pahalı Rakılar

2024 yılı itibariyle piyasada bulunan en ucuz rakı, 35'lik Civan Rakı olup, fiyatı 339 TL'dir. En pahalı rakı ise Saki Rakı (Premium) olarak belirlenmiş ve fiyatı 2.750 TL olarak kaydedilmiştir.

Rakı fiyatlarındaki bu değişimler, ÖTV artışları ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tüketiciler, resmi olarak tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına göre alışveriş yapmalıdır.

# 100

14 Mar 2024 - 11:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yatırımcıların Dikkatini Çekecek Fırsat!Geleceğe Yatırım Yapın!

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YUKARISOKU DA FABRİKALARIN ARKASINDA ÖNÜNDE YOLU OLAN ŞUAN İÇİN TARIM ARAZİSİ OLAN 4400M2...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

YATIRIMLIK EN İŞLEK CADDE&#039;DE SATILIK DÜKKAN

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'NUN GÖZDESİ ; PTT CADDESİNİN ARKA SOKAĞIN'DA * PTT , İZZET BAYSAL CADDESİ , BANKALAR, OKULLAR V...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLAR M.50.YIL YAKINI SATILIK 4+1 DUBLEKS DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'DA DAİRE ALINABİLECEK EN İYİ KONUMLARDAN BİRİNE SAHİP DAİREMİZİN HEMEN DİBİNDE ; - MARKETLER /...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

E-5 YAKINI,ÖNÜ+YANI YOL CEPHELİ SATILIK KÖŞE PARSEL ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ​ * E-5 YAKIN KONUMDA , * İKİ TARAFI YOL , * BODRUM + 3 KAT İMARLI , (BİNA YA DA VİLLA YAPİLABİLİR) *...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL