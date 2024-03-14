Bolu'da doğalgaz dönüşüm projesi başlatılıyor

Bolu sağlık sektöründe yenilik rüzgarları

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, çevre dostu ve verimli enerji kullanımı adına önemli bir adım atıyor. Karaköy Yerleşkesi'ndeki ek hizmet binalarının doğalgaz sistemine geçişi için düğmeye basıldı.

Doğalgaz dönüşüm ihalesi yakında

Bu büyük dönüşümün ilk adımı, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 10.30'da Bolu İl Özel İdaresi'nin ihale toplantı salonunda atılacak. İhale, projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan firmayı belirleyecek.

İki ayda tamamlanacak dönüşüm

Seçilecek firma, ihaleyi kazanmasının ardından iki ay içinde tüm dönüşüm işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak. Bu süre zarfında, ek hizmet binalarının tamamı doğalgaz sistemine geçmiş olacak.

Enerji verimliliği ve çevre dostu çözüm

Doğalgaz dönüşümü, hem enerji verimliliğini artırma hem de çevreye olan etkileri azaltma açısından büyük önem taşıyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu adımı, sürdürülebilir bir gelecek için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Bolu İl Özel İdaresi'nin rolü

Bolu İl Özel İdaresi, projenin koordinasyonu ve ihale sürecinin yönetimi konusunda kritik bir role sahip. İdare, projenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm desteği sağlayacak.

Yenilenen yüzler

Bu dönüşüm projesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini artırırken, aynı zamanda enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak. Doğalgaz dönüşümü, yerleşkenin daha modern ve çevre dostu bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

Bu yenilikçi adım, Bolu'daki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, aynı zamanda enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar konusunda da örnek teşkil edecek.