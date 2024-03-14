14 Mar 2024 - 13:00- Çevre G:

Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Göynük Çayı'nın suyunun Taraklı Göletine taşınması planına karşı çıkarak, projenin yerel seçimler öncesi köyleri susuz bırakma riski taşıdığını belirtti. Ateş, projenin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki mask
Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki
Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki
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Göynük Çayı'nda su taşıma planına tepkiler büyüyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Göynük Çayı üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan su taşıma projesine karşı çıktı. Ateş, projenin Göynük köylerini susuz bırakma riski taşıdığını ve yerel seçimler öncesinde aceleye getirildiğini ifade etti.

Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki

Yanlış planlama su krizini tetikliyor

Türker Ateş, Taraklı sulama göletinin yanlış planlama sonucu yeterli suyu tutamadığını ve bu durumun sürekli kuraklığa neden olduğunu belirtti. Göynük Çayı'ndan su taşıma çabasının, bu yanlışın üzerini örtmeye çalıştığını vurguladı.Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki

Göynük köyleri tehlike altında

Ateş, Göynük Çayı'nın suyunun çekilmesi halinde İbrahimözü, Memeceler, Kumcuk gibi birçok köyün susuzluk ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını dile getirdi. Bu durumun bölge halkı için ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki

Halkın bilgisi dışında ilerleyen proje

CHP'li Ateş ve beraberindeki heyet, bölgeyi ziyaret ederek, projenin halkın bilgisi dışında ilerlediğini ve su borularının zaten taşındığını tespit etti. Ateş, halkın ve köylülerin projeden haberdar olmadığını ve buna karşı çıktıklarını belirtti.

Göynük halkı suyuna sahip çıkıyor

Ateş, projeye karşı Göynük halkının ve köylülerin su haklarını korumak için bir araya geldiğini ve bu konuda kararlı olduklarını ifade etti. Gece geç saatlere kadar süren tespit çalışmalarıyla, köy halkının sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.Göynük Çayı su taşıma projesine CHP'den sert tepki

CHP'den yetkililere acil çağrı

Türker Ateş, yetkililere acil müdahale çağrısında bulunarak, Göynük ve çevresindeki köylerin su sorununun ciddiyetini vurguladı. Ateş, "Göynük sahipsiz değildir. Suyumuza, köylümüze ve toprağımıza sahip çıkacağız" diyerek, projenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

# yol, CHP

14 Mar 2024 - 13:00 Bolu/ Göynük- Çevre

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