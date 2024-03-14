Halk arasında doğal viagra olarak biliniyor… Karadeniz’i istila etti

Karadeniz'e musallat oldular
Karadeniz suları, son zamanlarda Ege ve Akdeniz'den tanıdık bir istilacıya ev sahipliği yapmaya başladı: mavi yengeçler. Bu canlılar, 22 santimetre boyutlara ulaşabiliyor ve balıkçıların ağlarını yırtarak ciddi ekonomik kayıplara neden oluyor.
Balıkçıların baş belası ağ yırtan canlılar
Balıkçılar, mavi yengeçlerin ağlarına verdiği zarar nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu yengeçler, kuvvetli kıskaçları ile ağları delerek yakalanan balıkların kaçmasına sebep oluyor. Son bir yıldır bu durumun giderek arttığını belirten balıkçılar, endişelerini dile getiriyor.
Ekonomik etkiler ve merak uyandıran görünüm
Mavi yengeçler, zararlarının yanı sıra ilginç görünümleriyle de dikkat çekiyor. Balık satıcısı Onurcan Köse, bu canlıların Karadeniz'de neden bu kadar yaygınlaştığını merak ediyor. Aynı zamanda, mavi yengeçlerin tezgahlarda sergilenmesi, müşterilerin de ilgisini çekiyor.
Mavi yengeç etinin lezzeti ve popülerliği
Mavi yengeç eti, dünya genelinde en lezzetli deniz ürünleri arasında gösteriliyor. Bu özel tür, hem yerel halk hem de caretta caretta kaplumbağaları tarafından sevilen bir besin kaynağı. Mavi yengeçlerin bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de budur.
Sağlık faydaları ve afrodizyak etkisi
Mavi yengeç eti, fosfor, çinko, magnezyum, demir ve kalsiyum açısından oldukça zengin. Bu besin değerleri, mavi yengecin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini açıklıyor. Ayrıca, halk arasında afrodizyak etkisiyle bilinen mavi yengeç, "doğal viagra" olarak da adlandırılıyor.
Karadeniz'deki mavi yengeç istilası, hem balıkçılık sektörü için bir tehdit hem de gastronomi dünyası için bir fırsat sunuyor. Bu canlıların zararlarını minimize etmek ve lezzetli etlerinden en iyi şekilde yararlanmak için dengeli bir yaklaşım gerekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.