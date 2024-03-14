Türkiye genelinde belediyelere KPSS'siz personel alınacak

Türkiye'nin dört bir yanından belediyelere personel alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 25 farklı ilden belediye ve bağlı kurumlara geniş bir yelpazede personel alımı yapılacağını duyurdu. KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek bu alımlar, birçok farklı pozisyonda iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Çeşitli pozisyonlar için alım yapılacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara göre, aralarında veznedar, temizlik görevlisi, muhasebeci, sosyal medya yöneticisi, idari destek görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, şoför, mühendis ve daha birçok farklı pozisyon bulunuyor. Bu geniş kapsamlı alım, adaylara kariyerlerinde yeni kapılar aralayacak.

Hangi illerde alım yapılacak?

Alım yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Mersin, Malatya, Van, Şırnak ve daha pek çok il bulunuyor. Bu geniş coğrafyada, farklı belediyeler ve kurumlar bünyesinde çok sayıda pozisyona personel alınacak.

Başvuru için genel şartlar

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, belirli suçlardan mahkum olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelinin bulunmaması ve ilan edilen pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımaları gerekiyor.

İlan edilen belediye ve kurumlar

Alım yapacak kurumlar arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. Denizli Büyükşehir Belediyesi İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Sakarya Karasu İstanbul Beltur İstanbul Bilişim Aydın Kuşadası Belediyesi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. İstanbul Bilişim İstanbul Hamidiye Kaynak Suları İstanbul Küçükçekmece İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ANKARA TÜBİTAK Mersin Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Karabiga İstanbul BELBİM Manisa Besot Manisa Beld. İstanbul Metro İstanbul A.Ş. İstanbul İstgüven Muğla Bağyaka Tekirdağ Muratlı Belediyesi Ankara İlkokul Öğretmenleri İstanbul Halk Ekmek İstanbul Küçükçekmece İnşaat Kırklareli Çakıllı Belediyesi İzmir İzelman İzmir Mimas bel Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma Manisa Besot Manisa Beld. İzmir Karaburun Belediyesi Afyonkarahisar Özburun Belediyesi İstanbul Türkiye Emlak Bankası Uşak Öğretmen Evi İstanbul Dijital Medya Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Muğla Ula Belediyesi Antalya Feslikan Balıkesir Burhaniye Belediyesi Erzurum Çat Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Malatya Battalgazi Belediyesi Van Özalp Belediyesi Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Şırnak İdil Belediyesi Aydın Koçarlı Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

Başvuru süreci ve detayları

Adaylar, başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Türkiye İş Kurumu'nun resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve diğer tüm bilgiler ilanlar bölümünde adayların erişimine açıktır. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önem taşımaktadır.