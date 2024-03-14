14 Mar 2024 - 10:26- Siyaset G:

Himalayalar’dan Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Şu anda bile hareketli 500’e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" dedi.,

Himalayalar’dan Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye mask
Himalayalar’dan Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye
Himalayalar’dan Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye
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Gece gündüz demeden iki konunun daha peşinde koştuklarını vurgulayan Özhaseki, "Birincisi malumunuz 6 Şubat depremi ve onun meydan getirmiş olduğu hasarlar. İkincisi de olası depremlerden dolayı özellikle ülkemizi başta İstanbul olmak üzere, İzmir olmak üzere birçok depreme maruz kalabilecek şehirlerimizi depreme hazırlama meselesi de bizim bakanlığımızın ana iştikal konuları arasında yer alıyor" dedi.

Himalayalar’dan Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye

500 hareketli fay var

"Şunu bir kere ifade edelim: Türkiye bir deprem ülkesidir" diyen Özhaseki, "Şu anda bile hareketli 500’e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok. Bilim adamları diyorlar ki, Himayalar’dan Alper'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye. Son 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısı tam 230 bin. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Zararlarımız milyarlarca dolar hatta yüz milyarlarca dolar" diye konuştu.
Himalayalar’dan Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye

Evlerimizi depreme dirençli yapmak zorundayız

3 tane ana hat olduğunu, bilim adamlarının binlerce yıl boyunca aynı hatların kırıldığını ifade ettiğini anlatan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Birisi Van Gölü civarından başlıyor, Erzincan, Niksar, Tosyo, daha sonra Bolu, Abant, Marmara'ya doğru uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı. Yani bizim 30-35 kilometre güneyimizden devam eden fay hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı. İkincisi, yine aynı bölgeden başlayarak Akdeniz'e doğru inen, içine Adıyaman'ı, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’ı alan Doğu Anadolu Fay Hattı. Bir de İzmir bölgesi. Bu bölgelerde her an riskli. Şehrimizin de çok emin bir yeri olduğunu söyleyemeyiz. Daha doğrusu Türkiye'de herhangi bir belde ve bölge 'biz eminiz, bize bir şey olmaz, ne olacak ya?’ diyemez. Yapılaşmış şehirlerimiz var, kadim şehirlerimiz var. Eski, biraz yenilenmesi gereken, depreme dayanıksız olan yerlerimiz var. Bu birçok ilimizde var. Bunlar için bir tek çare var arkadaşlar. O da kentsel dönüşüm. Dünyada bir formülü bulunamadı. Evlerimizi yenilemek zorundayız. Onları depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Bunun içindir ki, büyük bir mücadele veriyoruz. 2012 yılında bir yasa çıkar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çıkan bu yasa bugüne kadar 2 milyon 250 bin konut su değiştirir. 425 binde devam ediyor şu anda. Biz bunu yeterli görmedik. İki ay kadar önce Meclis'e yasa getirdik. Kentsel dönüşüm için hem bir başkanlık kurduk hem de aynı zamanda yıllardır bizim önümüzü kesen, davalar açan, muhalefet olduğunu söyleyen ancak her hayırlı işe, her milli meselede olduğu gibi karşı çıkan bir grubun engellemelerini sadece bertaraf edebilmek için ve şimdi işi daha da hızlı yapmak zorundayız."

Himalayalar’dan Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye

# VAR, Türkiye

14 Mar 2024 - 10:26 Karabük- Siyaset

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