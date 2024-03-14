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2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi

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2024 Ramazan sofralarının vazgeçilmezi, 2024 Ramazan sahurda baş tacı, 2024 Ramazan’da en çok hangi tür satıldı? Tüm ayrıntılarıyla 2024 Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmaların faydaları, fiyatları ve bilmeniz gerekenler bu haberde…

2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi mask
2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi
2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi
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Ramazan 2024’te en fazla rağbet görenler

Ramazan 2024'te hurma tercihlerinde fazla  Medine ve Kudüs öne çıkıyor. Yüksek kaliteleri ve tatlarıyla dikkat çeken bu hurmalar, yüksek fiyatlarına rağmen hızla tükeniyor. İşte detaylar ve alternatif öneriler.

2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Hurmalar

Ramazan ayı, hurma tüketiminin zirve yaptığı bir dönem. İftar ve sahur sofralarının baş tacı olan hurmalar, bu yıl da büyük bir ilgi görüyor. Özellikle Medine ve Kudüs hurmaları, yüksek kaliteleriyle tüketicilerin ilk tercihi oluyor.

2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi

Medine ve Kudüs Hurmaları Neden bu kadar popüler?

Yumuşak, etli ve tatlı yapılarıyla bilinen Medine ve Kudüs hurmaları, Ramazan 2024'te de en çok tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor. Fiyatları sırasıyla kilosu 320 lira ve 280 lira olmasına rağmen, bu hurmaların kalitesi, yüksek fiyatlarını haklı çıkarıyor.

2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi

Esnafın gözünden hurma satışları

Hurma satışı yapan esnaflar, özellikle Medine ve Kudüs hurmalarının, Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. Recai Polat gibi esnaflar, bu hurmaların bir hafta içinde tükendiğini ve tat olarak diğer hurmalardan üstün olduklarını vurguluyor.

2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi

Fiyat ve kalite dengesi: Alternatif hurma çeşitleri

Yüksek fiyatlı Medine ve Kudüs hurmalarına alternatif olarak, esnaflar orta kalitede ve daha uygun fiyatlı hurma çeşitlerini öneriyor. Tunus ve Bağdat hurmaları, kilosu 100 ile 140 lira arasında değişen fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi

Tüketicilerin hurma tercihleri

Ramazan ayında hurma alışverişi yapan tüketiciler, genellikle kaliteyi ön planda tutuyor. Bu sebeple, yüksek fiyatlarına rağmen Medine ve Kudüs hurmaları, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

2024 Ramazan’da en fazla onlar tercih edildi

Kalite mi, fiyat mı?

Ramazan 2024'te hurma satışları, kalitenin fiyatı gölgede bıraktığı bir dönemi işaret ediyor. Medine ve Kudüs hurmaları, yüksek fiyatlarına rağmen tercih edilirken, alternatif olarak sunulan Tunus ve Bağdat hurmaları da bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor. Bu durum, tüketicilerin kaliteyi fiyatın üzerinde tuttuğunu gösteriyor.

14 Mar 2024 - 15:00 - Güncel

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