MHP Adayı İlhan Durak: Tanju Özcan 2019’da verdiği sözleri tutmadı

İlhan Durak'tan Bolu'ya vaatler

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimlere kısa bir süre kala Bolu'nun geleceğine dair planlarını ve projelerini sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile anlattı. Durak, video aracılığıyla Bolu'nun mevcut sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaştı.

Tanju Özcan'a eleştiriler

İlhan Durak, paylaştığı videoda aynı zamanda mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 2019 yerel seçimlerinde verdiği sözleri tutmadığını iddia ederek, Özcan'a eleştiriler yöneltti. Durak, Özcan'ın yönetimindeki eksikliklere ve Bolu'nun karşılaştığı sorunlara dikkat çekti.

Bolu'nun sorunlarına dikkat

Durak'ın videosunda trafik, otopark, kültür merkezi ve su fiyatları gibi Bolu'nun çeşitli sorunlarına yer verildi. Bu sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atacaklarını belirten Durak, Bolu için hazırladıkları projelerin lafta kalmayacağının altını çizdi.

Projeler ve vaatler

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı, Bolu'nun sorunlarını bilerek ve çözümleriyle yola çıktıklarını ifade etti. Durak, hazırladıkları projelerle Bolu'nun geleceğini inşa edeceklerini ve verilen sözlerin arkasında duracaklarını vurguladı.

Şeffaf ve adil yönetim sözü

İlhan Durak, Bolu'ya hizmet etmek için geliyoruz diyerek, dürüst ve şeffaf bir belediyecilik anlayışı getireceklerini belirtti. Durak, ayrım yapmadan, Bolu için canla başla çalışacaklarını ve Bolu'yu hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

31 Mart'ta zafer inancı

Durak, 31 Mart yerel seçimlerinde zafer ilan edeceklerine olan inancının tam olduğunu belirterek, Bolu'nun layık olduğu yönetimi alacağını ifade etti. Bu açıklamalar, Durak'ın Bolu için olan umut ve hedeflerini gösteriyor.

İlhan Durak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımlar, Bolu'da yaşayan vatandaşların beklentilerine yönelik somut çözümler sunma ve mevcut yönetimle ilgili eleştirileri içeriyor. Durak'ın vaatleri, Bolu'nun geleceği için önemli değişikliklerin sinyalini veriyor.