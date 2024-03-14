MHP Adayı İlhan Durak: Tanju Özcan 2019’da verdiği sözleri tutmadı

İlhan Durak'tan Bolu'ya vaatler
Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimlere kısa bir süre kala Bolu'nun geleceğine dair planlarını ve projelerini sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile anlattı. Durak, video aracılığıyla Bolu'nun mevcut sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaştı.
Tanju Özcan'a eleştiriler
İlhan Durak, paylaştığı videoda aynı zamanda mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 2019 yerel seçimlerinde verdiği sözleri tutmadığını iddia ederek, Özcan'a eleştiriler yöneltti. Durak, Özcan'ın yönetimindeki eksikliklere ve Bolu'nun karşılaştığı sorunlara dikkat çekti.
Bolu'nun sorunlarına dikkat
Durak'ın videosunda trafik, otopark, kültür merkezi ve su fiyatları gibi Bolu'nun çeşitli sorunlarına yer verildi. Bu sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atacaklarını belirten Durak, Bolu için hazırladıkları projelerin lafta kalmayacağının altını çizdi.
Projeler ve vaatler
MHP Bolu Belediye Başkan Adayı, Bolu'nun sorunlarını bilerek ve çözümleriyle yola çıktıklarını ifade etti. Durak, hazırladıkları projelerle Bolu'nun geleceğini inşa edeceklerini ve verilen sözlerin arkasında duracaklarını vurguladı.
Şeffaf ve adil yönetim sözü
İlhan Durak, Bolu'ya hizmet etmek için geliyoruz diyerek, dürüst ve şeffaf bir belediyecilik anlayışı getireceklerini belirtti. Durak, ayrım yapmadan, Bolu için canla başla çalışacaklarını ve Bolu'yu hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.
31 Mart'ta zafer inancı
Durak, 31 Mart yerel seçimlerinde zafer ilan edeceklerine olan inancının tam olduğunu belirterek, Bolu'nun layık olduğu yönetimi alacağını ifade etti. Bu açıklamalar, Durak'ın Bolu için olan umut ve hedeflerini gösteriyor.
İlhan Durak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımlar, Bolu'da yaşayan vatandaşların beklentilerine yönelik somut çözümler sunma ve mevcut yönetimle ilgili eleştirileri içeriyor. Durak'ın vaatleri, Bolu'nun geleceği için önemli değişikliklerin sinyalini veriyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Muhsin Başkan - Bunun hareketleri bir tek bana mı yapmacık geliyor? Birde Tanju başkanı eleştiren video yapmış yok yollar çukur doluymuş trafik durman noktasındaymış…
Memlulü - Tanju ozcansizden 50 gomlek ustun ,kanal uolunu yapmasi bile tek basina yeterde artar bile ,siz tanjunun projelerine hayaliniz bile yetmez
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.