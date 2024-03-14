- Spor

Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

17 Mart'ta Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig mücadelesinin hakemi belli oldu. Bodrum FK- Boluspor maçı, ligdeki dengeleri belirleyecek.

Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu mask
Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu
Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in nefes kesen mücadelesi devam ediyor. 27. haftanın dikkat çeken müsabakalarından biri, Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. İki takımın da ligdeki konumları ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, bu maçın önemi daha da artıyor.

Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Hakem Şen düdük çalacak

Karşılaşmanın yönetimi, tecrübeli hakem Alpaslan Şen'e emanet edildi. Şen'in yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Kürşathan Akın yapacak. Dördüncü hakem olarak görev alacak isim Sinan Özcan olacak. Hakem kadrosunun tecrübesi, maçın kalitesini ve adaletini sağlama konusunda önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Bodrum FK ve Boluspor'un ligdeki yolculuğu

Bodrum FK, sahasında ağırlayacağı Boluspor karşısında avantajlı bir konumda olmanın hedefini taşıyor. Ligdeki performansları ve takım dinamikleri açısından her iki takım da bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Boluspor ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Futbolseverlerin gözü kulağı bu maçta

Futbol dünyasında, özellikle Trendyol 1. Lig'i takip edenler için, Bodrum FK ile Boluspor arasındaki bu karşılaşma, haftanın en önemli maçlarından biri. Maçın sonucu, lig sıralamasına doğrudan etki edecek ve takımların kalan haftalardaki stratejilerini şekillendirecek.

Bodrum FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu

# Boluspor

14 Mar 2024 - 11:41 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yatırımcıların Dikkatini Çekecek Fırsat!Geleceğe Yatırım Yapın!

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YUKARISOKU DA FABRİKALARIN ARKASINDA ÖNÜNDE YOLU OLAN ŞUAN İÇİN TARIM ARAZİSİ OLAN 4400M2...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

YATIRIMLIK EN İŞLEK CADDE&#039;DE SATILIK DÜKKAN

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'NUN GÖZDESİ ; PTT CADDESİNİN ARKA SOKAĞIN'DA * PTT , İZZET BAYSAL CADDESİ , BANKALAR, OKULLAR V...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLAR M.50.YIL YAKINI SATILIK 4+1 DUBLEKS DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'DA DAİRE ALINABİLECEK EN İYİ KONUMLARDAN BİRİNE SAHİP DAİREMİZİN HEMEN DİBİNDE ; - MARKETLER /...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

E-5 YAKINI,ÖNÜ+YANI YOL CEPHELİ SATILIK KÖŞE PARSEL ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ​ * E-5 YAKIN KONUMDA , * İKİ TARAFI YOL , * BODRUM + 3 KAT İMARLI , (BİNA YA DA VİLLA YAPİLABİLİR) *...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL