14 Mar 2024 - 12:41- Siyaset G:

AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor

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Sonar Araştırma'nın Bolu'da yaptığı son seçim anketine göre, CHP adayı Tanju Özcan, AKP adayı Muhammed Emin Demirkol'a karşı 27 puanlık büyük bir fark attı. Bolu'daki siyasi dengeler ve seçmen tercihleri hakkında detaylı bilgi için okuyun."

AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor mask
AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor
AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor
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CHP Adayı Farkı Açıyor

Bolu'daki son seçim anketi, siyasi sahnenin nabzını tutmaya devam ediyor. Sonar Araştırma tarafından yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan bu son çalışma, CHP adayı Tanju Özcan'ın, AKP adayı Muhammed Emin Demirkol karşısında önemli bir üstünlük kurduğunu gösteriyor.AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor

Anket Sonuçlarına Göre Lider Kim?

Anket sonuçları, CHP adayı Tanju Özcan'ın yüzde 56,2 oy oranı ile lider konumda olduğunu ortaya koyuyor. Bu sonuçlarla Özcan, AKP'nin adayı Muhammed Emin Demirkol'u, yüzde 29 oy oranı ile açık ara geride bırakıyor. MHP adayı İlhan Durak ise yüzde 10,2 ile üçüncü sırada yer alıyor.

AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor

Bolu'nun Siyasi Haritası Değişiyor mu?

Geçmiş seçim sonuçlarına bakıldığında, Bolu'da siyasi dengelerin ne kadar hızlı değişebileceği görülüyor. Mayıs ayında yapılan seçimlerde AKP, yüzde 36,7 ile en yüksek oyu alırken, MHP yüzde 23,6 ve CHP yüzde 21,8 ile takip etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise oyların büyük bir kısmı mevcut Cumhurbaşkanı lehine dağılmıştı.

2019 yerel seçimlerinde Tanju Özcan'ın, yüzde 52,7 oy oranı ile zafer kazanması, Bolu'daki siyasi eğilimlerin zaman içinde nasıl evrildiğini gösteren önemli bir örnek teşkil ediyor.

AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor

Bolu Seçmeni Ne İstiyor?

Sonar Araştırma'nın anket sonuçları, Bolu seçmeninin mevcut siyasi gelişmelere ve adayların sunduğu politikalara nasıl tepki verdiğini açıkça ortaya koyuyor. CHP adayı Tanju Özcan'ın büyük bir farkla önde gitmesi, bölge halkının beklenti ve tercihlerindeki değişimi yansıtıyor.AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor

Bu sonuçlar, Bolu'daki siyasi atmosferin ve seçmen tercihlerinin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Bolu'da siyasi rekabetin ve seçmen davranışlarının izlenmesi, Türkiye'nin genel siyasi eğilimleri açısından da önem taşıyor.

# Türkiye, CHP, Tanju Özcan, MHP

14 Mar 2024 - 12:41 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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