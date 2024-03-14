AKP ve MHP’nin toplamı CHP’nin oyu etmiyor



CHP Adayı Farkı Açıyor

Bolu'daki son seçim anketi, siyasi sahnenin nabzını tutmaya devam ediyor. Sonar Araştırma tarafından yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan bu son çalışma, CHP adayı Tanju Özcan'ın, AKP adayı Muhammed Emin Demirkol karşısında önemli bir üstünlük kurduğunu gösteriyor.

Anket Sonuçlarına Göre Lider Kim?

Anket sonuçları, CHP adayı Tanju Özcan'ın yüzde 56,2 oy oranı ile lider konumda olduğunu ortaya koyuyor. Bu sonuçlarla Özcan, AKP'nin adayı Muhammed Emin Demirkol'u, yüzde 29 oy oranı ile açık ara geride bırakıyor. MHP adayı İlhan Durak ise yüzde 10,2 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bolu'nun Siyasi Haritası Değişiyor mu?

Geçmiş seçim sonuçlarına bakıldığında, Bolu'da siyasi dengelerin ne kadar hızlı değişebileceği görülüyor. Mayıs ayında yapılan seçimlerde AKP, yüzde 36,7 ile en yüksek oyu alırken, MHP yüzde 23,6 ve CHP yüzde 21,8 ile takip etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise oyların büyük bir kısmı mevcut Cumhurbaşkanı lehine dağılmıştı.

2019 yerel seçimlerinde Tanju Özcan'ın, yüzde 52,7 oy oranı ile zafer kazanması, Bolu'daki siyasi eğilimlerin zaman içinde nasıl evrildiğini gösteren önemli bir örnek teşkil ediyor.

Bolu Seçmeni Ne İstiyor?

Sonar Araştırma'nın anket sonuçları, Bolu seçmeninin mevcut siyasi gelişmelere ve adayların sunduğu politikalara nasıl tepki verdiğini açıkça ortaya koyuyor. CHP adayı Tanju Özcan'ın büyük bir farkla önde gitmesi, bölge halkının beklenti ve tercihlerindeki değişimi yansıtıyor.

Bu sonuçlar, Bolu'daki siyasi atmosferin ve seçmen tercihlerinin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Bolu'da siyasi rekabetin ve seçmen davranışlarının izlenmesi, Türkiye'nin genel siyasi eğilimleri açısından da önem taşıyor.