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Şoke eden dolandırıcılık vakası! Yaşlı çiftin hayatı karardı

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Bolu'da yaşlı çift, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı tarafından 20 bin TL dolandırıldı. Gürcan A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşlı çiftin hikayesi herkesi şoke etti.

Şoke eden dolandırıcılık vakası! Yaşlı çiftin hayatı karardı mask
Şoke eden dolandırıcılık vakası! Yaşlı çiftin hayatı karardı
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Bir Dolandırıcılık Hikayesi: Polis Kılığına Giren Şüpheli

Bolu, dolandırıcılık olaylarına bir yenisini daha ekledi. Kendini 'polis' olarak tanıtan ve Gürcan A. adıyla bilinen bir dolandırıcı, yaşlı bir çifti hedef aldı. 64 yaşındaki Mustafa Oruç ve 62 yaşındaki eşi Fatma Oruç, hayatlarının en büyük şokunu yaşadılar. Gürcan A., FETÖ bahanesiyle Mustafa Oruç'u arayarak para talebinde bulundu. Mustafa Oruç, dolandırıcıya inanmayarak teklifi reddetti. Ancak dolandırıcı, bu kez Fatma Oruç'a ulaşarak ondan 20 bin TL'yi dolandırdı.

Şoke eden dolandırıcılık vakası! Yaşlı çiftin hayatı karardı

Yaşlı Çiftin Parası Buhar Oldu: 20 Bin TL Gitti

Olay, Mustafa ve Fatma Oruç çiftinin telefonlarına gelen bir çağrıyla başladı. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, FETÖ üyelerinin çiftin kişisel bilgilerine ulaştığını ve bu durumdan kurtulmak için acil para göndermeleri gerektiğini söyledi. Mustafa Oruç, dolandırıcıya karşı koyarken, eşi Fatma Oruç dolandırıcının tuzağına düştü. Fatma Oruç, eşinin Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğuna ve ulaşılamaz durumda olduğuna inandırılarak 20 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderdi.

Hukuki Mücadele Başladı: 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Oruç çifti, yaşadıkları bu talihsiz olayın ardından şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma neticesinde dolandırıcı Gürcan A.'nın kimliği tespit edildi. Gürcan A. hakkında, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunun söylenmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Oruç çifti hazır bulundu ancak firari sanık Gürcan A. katılmadı.

Mağdurlar Konuştu: "Söylediklerine İnandım"

Duruşmada ifade veren Mustafa Oruç, dolandırıcının kendisini polis olarak tanıttığını ve telefondan telsiz sesleri duyduğunu belirtti. Eşi Fatma Oruç ise, o gün eşine ulaşamadığını ve dolandırıcının söylediklerine inanarak 20 bin TL gönderdiğini ifade etti. Mahkeme, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarırken, duruşmayı erteledi.

# polis, olay

14 Mar 2024 - 13:01 Bolu- Asayiş

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