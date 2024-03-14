- Siyaset

Koca ve Demirkol pişti oldu

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AK Parti’nin Adayı Muhammed Emin Demirkol’a 31 Mart 2024 yerel Seçimleri çalışmalarında destek olmak ve Bolu’ya yapılacak yatırımları açıklamak üzere Bolu’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demirkol’la pişti oldu. İkilinin birbirine benzeyen kombini dikkatlerden kaçmadı…

Koca ve Demirkol pişti oldu mask
Koca ve Demirkol pişti oldu
Koca ve Demirkol pişti oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacağı çeşitli yatırımlar ve aday adaylığı süreci öncesinde Bolu İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan AK Parti Bolu Belediye Başkanı Muhammed Emin Demirkol’a destek olmak için Bolu’ya geldi.

Koca ve Demirkol pişti oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Bolu İl Başkanlığı önünde AK Parti İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol,  AK Parti teşkilatı ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanmasının ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan Bakan Koca, esnaf ve vatandaşlardan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol için destek istedi. Esnaf ziyaretlerinin ardından Yıldırım Beyazıt Cami’nde ikindi namazını kılan Bakan Koca, namaz sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde esnaf ziyaretlerine devam etti.  Esnaf ziyaretlerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine geçen Bakan Koca, burada basın açıklaması yaptı.

Koca ve Demirkol pişti oldu

600 Yataklı Şehir Hastanesi geliyor

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, Bolu sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme giriyor.

Koca'nın duyurduğu en önemli yatırımlardan biri, 600 yataklı yeni bir şehir hastanesinin inşası. Mevcut sağlık tesislerinin yanına ek olarak planlanan bu devasa yapı, Bolu'nun sağlık hizmetlerindeki kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Hastane, modern tıbbi donanımları ve geniş yatak kapasitesiyle dikkat çekiyor.Koca ve Demirkol pişti oldu

PET/CT cihazı Bolu'ya geliyor

Kanser teşhis ve tedavisinde kritik bir rol oynayan PET/CT cihazı, Bolu'ya kazandırılacak bir diğer önemli yatırım. Bakan Koca'nın belirttiğine göre, bu cihaz sayesinde, bölgedeki kanser hastalarının teşhis ve tedavi süreçleri büyük ölçüde iyileştirilecek. PET/CT cihazının Bolu'ya getirilmesi, bölge hastaneleri arasında önemli bir fark yaratacak.

Yeni sağlık tesislerinin önemi

Bu yeni sağlık tesisleri, Bolu ve çevre illerden gelen hastalara hizmet verecek. Özellikle 600 yataklı şehir hastanesi ve PET/CT cihazının getirilmesi, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, vatandaşların daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Bu yatırımlar, aynı zamanda bölgeye ekonomik katkı sağlayarak, sağlık turizmini de canlandıracak.Koca ve Demirkol pişti oldu

Sağlık Bakanı’nın Bolu ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bolu ziyareti, yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Bakan, ziyaretinde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a destek vermek ve sağlık alanındaki yeni yatırımları duyurmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Bolu'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atılmasını sağladı.

Bolu'nun sağlık geleceği

Bolu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yatırımlarla, sağlık hizmetlerinde yeni bir çağa adım atıyor. 600 yataklı şehir hastanesi ve PET/CT cihazı gibi önemli yatırımlar, Bolu'nun sağlık altyapısını güçlendirirken, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunma kapasitesini de artırıyor. Bu gelişmeler, Bolu'nun sağlık alanında bir merkez haline gelmesine önemli katkılar sağlayacak.Koca ve Demirkol pişti oldu

Pişti oldular

Sağlık Bakanı Koca kendisine bu ziyaretlerinde sürekli yanında durarak eşlik eden AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol ile pişti oldu. İkilinin takım elbisesi, gömlek, ayakkabı ve özellikle kravat kombininin benzerliği gözlerden kaçmadı.Koca ve Demirkol pişti oldu

# belediye, İZZET BAYSAL, destek, Sağlık, AK Parti, Çevre, tedavi

14 Mar 2024 - 18:30 Bolu- Siyaset

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