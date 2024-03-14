14 Mart tıp bayramında gelir adaletsizliği ve meslek zorlukları konuşuluyor

Tıp Bayramı'nın derin anlamı

14 Mart, Türk tıp camiasının fedakarlık ve vatan sevgisinin sembolü olarak kabul edilen bir gündür. Bu tarih, sağlık çalışanlarının tarihten bugüne uzanan özverili mücadelesini anma ve takdir etme fırsatı sunar.

Sağlık çalışanlarının hak arayışı

Furkan Özübek, sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu mevcut sorunlara ve bu sorunların çözüm yollarına dikkat çekiyor. Özellikle adil ücretlendirme, daha iyi çalışma koşulları ve sağlık alanında şiddetin azaltılması gibi konular, çalışanların öncelikli talepleri arasında yer alıyor.

Ekonomik adaletin peşinde

Sağlık sektörü çalışanları, maaşlarının enflasyon karşısında korunmasını ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Özübek, ek zam ve refah payı gibi düzenlemelerin, çalışanların finansal güvencesini sağlama yönünde atılacak adımlar olduğunu vurguluyor.

Şiddetsiz bir çalışma ortamı için çağrı

Artan sağlıkta şiddet vakalarına karşı etkin önlemler alınması gerektiğini belirten Özübek, sağlık kurumlarında hem çalışanların hem de hastaların güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret ediyor.

Liyakat ve adalet üzerine vurgu

Sağlık sektöründe liyakate dayalı atamaların yapılması ve mobbing ile ayrımcılığın önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Özübek, adil bir çalışma ortamının sağlanmasının önemini dile getiriyor.

Sosyal diyalogun gücü

Özübek, sağlık camiasının karşılaştığı sorunların çözümünde sosyal diyalog ve iş birliğinin kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Sağlık çalışanlarının görüşlerinin alınarak yapılan düzenlemelerin, sektördeki mevcut sorunların üstesinden gelmede önemli olduğunu vurguluyor.

Bu özel günde, Türk Sağlık-Sen'in sağlık çalışanlarının yanında durduğunu ve onların hak mücadelesinde destekçisi olmaya devam edeceğini ifade eden Özübek, tüm sağlık camiasının Tıp Bayramı'nı kutluyor ve sektördeki sorunlara kalıcı çözümler bulunması yönünde umutlu bir mesaj veriyor.