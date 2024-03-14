AFAD Bolu İl Müdürlüğü kuruma yakışmayan hizmet binasından kurtulmak için gün saymaya başladı

Bolu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, uzun yıllardır karşılaştığı operasyonel zorlukları geride bırakmaya hazırlanıyor. Dar sokaklarda yer alan mevcut binası, hem personel için hem de araç ve ekipmanların hızlı bir şekilde hareket etmesi açısından ciddi engeller oluşturuyordu. Ancak yeni taşınacakları geniş ve modern tesis, Bolu AFAD'a nefes aldıracak.

Yeni yerleşke, Bolu İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Bolu AFAD İl Hizmet Binaları ve Yönetim Merkezi Binaları Yapım İşi" projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Bu proje, afet yönetimi ve müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Yeni tesisler, AFAD'ın ihtiyaç duyduğu modern altyapı ve teknoloji ile donatılacak, böylece afet ve acil durumlarında daha hızlı ve etkili müdahale imkanı sunacak.

Mevcut durumda, dar sokaklardaki eski bina, özellikle büyük araçların geçişi sırasında zorluklara neden oluyor, bu da acil durumlarda müdahale sürelerini olumsuz etkiliyordu. Yeni yerleşke ile birlikte, AFAD'ın operasyonel kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. Geniş alanlar, araç ve ekipmanların çok daha rahat hareket etmesine olanak tanıyacak.

Bolu AFAD'ın yeni yerleşkesine taşınması, hem personel hem de Bolu halkı için büyük bir kazanım olarak görülüyor. Daha geniş ve işlevsel alanlar, afet anında hızlı ve etkili müdahaleler için büyük önem taşıyor. Bu taşınma ile birlikte, Bolu AFAD, afet yönetiminde yeni bir döneme adım atıyor.

Yeni tesisin tamamlanması ve Bolu AFAD'ın taşınma süreci, bölgede afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasında önemli bir kilometre taşı olacak. Bolu ve çevresinde yaşayanlar için daha güvenli bir çevre yaratma yolunda atılan bu adım, afet yönetimi alanında önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.