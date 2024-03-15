Çakmaklar Mahallesi’ne kadın eli değecek

Seçmenlerini tek tek ziyaret ediyor
31 Mart’ta Türkiye, Mahalli İdareler seçimi için sandığa gidecek. Yerel seçimlere sayılı günler kala ise, özellikle kadın muhtar adaylarının çalışmaları ve projeleri öne çıkıyor. Bolu’nun gözde mahallelerinden Çakmaklar Mahallesi’nde ise 3 aday yarışıyor. 3 adayın arasındaki tek kadın aday Nezahat Özdemir ise, seçmenleri tek tek ziyaret ederek projelerini tanıtıyor.
Çalışmalara tam gaz devam
Çakmaklar Mahallesi’ni “gelişmiş bir mahalle” yapacağını belirterek benzersiz projeleriyle seçmenlerden tam not alan Muhtar Adayı Nezahat Özdemir, “Huzurlu, bereketli, bereketli ve sorunların çözüldüğü bir yaşam sunmaya geliyorum” diyerek beğeni topluyor.
Muhtar adayı Özdemir, projeleriyle öne çıkıyor
700’e yakın seçmenin bulunduğu Çakmaklar Mahallesi’ndeki başlıca sorunları ele alan muhtar adayı Nezahat Özdemir, “Mahalle buluşmaları gerçekleştireceğiz, kültürel sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz, posta, fiber internet ve kargo hizmeti getireceğiz, yöresel ürün standı açacağız” diyerek projelerini mahalle halkıyla paylaşmayı sürdürüyor.
“Arada köprü olmak için geliyorum”
Nezahat Özdemir, “Örnek bir mahalle doğacak; bir annenin, bir kadının ellerinde hayat bulacak” ifadelerini kullanıyor. Muhtarlık müessesinin yönetim şekilleri arasındaki en önemli müessese olduğunu belirten Özdemir, “Toplumun iletemediği sorunları en yakından makamlara iletebilmek ve bu işlerin çözümü için makamlar arası birinci dereceden köprü olmak için geliyorum” diyor.
Nezahat Özdemir Kimdir?
1964 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra bankacı olarak iş hayatına başladı. 32 yıl sonra bankadan emekli olan Nezahat Özdemir, şu anda mahallesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Çakmaklar Mahallesi’ndeki tek kadın muhtar adayı olarak öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.