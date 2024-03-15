15 Mart’tan itibaren yasak başlıyor…

Balık popülasyonunu koruma çabaları

Türkiye'nin iç sularda yaşayan balık türlerini koruma ve sürdürülebilir bir ekosistem sağlama amacıyla, her yıl 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında av yasağı uygulanmaktadır. Bu dönem, özellikle Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın gibi türlerin üreme zamanlarını kapsayarak, balık popülasyonunun korunmasına katkı sağlar.

Av yasağı dönemi ve uygulamalar

Bu kritik üreme döneminde, iç sularda balık avı tamamen yasaklanır. Yasak, hem ticari hem de amatör avcılar için geçerli olup, balık stoklarının gelecek nesiller için korunmasını amaçlar. Yasak süresince, ilgili türlerin avlanması, satılması veya tüketilmesi yasaklanmıştır.

Satış ve stok yönetimi kuralları

Av yasağının başlamasıyla birlikte, ilgili balık türlerini satan işletmelerin, stoklarını İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeleri ve 22 Mart 2024 tarihine kadar tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir. Bu süreç, balık popülasyonunun korunması adına kritik bir adımdır.

Denetim ve cezai işlemler

Av yasağı döneminde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, emniyet, jandarma ve belediye zabıtaları tarafından denetimler yapılacaktır. Yasak dönemde avlanan veya yasaklı ürünleri satanlara idari para cezası uygulanacak ve yasaklı ürünlere el konulacaktır.

Sürdürülebilir balıkçılık

Bu yasakların uygulanması, sadece balık popülasyonunun korunmasını değil, aynı zamanda sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının benimsenmesini de teşvik eder. Vatandaşların ve avcıların bu kurallara uyması, kendi menfaatlerinin yanı sıra, ekosistemin sağlığı için de büyük önem taşır.