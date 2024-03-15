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SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte

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SONAR'ın son anketine göre, Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Tanju Özcan'ın önde gittiği belirlendi. Büyükşehir belediyeleri ile birlikte değerlendirilen Bolu anketinde ayrıca AK Parti ve İYİ Parti'nin oy oranları ve seçmen tercihleri CNN Türk’te konuşuldu, haberimizde…

SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte mask
SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte
SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte
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Bolu'da seçim heyecanı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te yer alan Tarafsız Bölge programında Bolu'daki yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde yapılan bu anket, Bolu'daki siyasi dengeleri gözler önüne serdi.

SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte

CHP Adayı Tanju Özcan'da büyük yükseliş

Bolu’yu büyükşehirlerle aynı kategoride incelemeye alan Bayrakçı, Mayıs seçimlerinde Bolu'da %23 oy alan CHP’nin , bu seçimde adayı Tanju Özcan ile büyük bir sıçrama yaparak %56,2 oy oranına ulaştığını söyledi. Bu oranın, CHP'nin Bolu'da Özcan’la beraber nasıl bir ivme kazandığını gösterdiğini söyleyen Bayrakçı, Özcan’ın İYİ Parti’nin oylarını da aldığını ifade etti.SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte

AK Parti'nin oy oranında düşüş

Bayrakçı, anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin Bolu'daki oy oranını %29,1 olarak belirledi. Bu oran, AK Parti için bir düşüşü işaret ediyor ve Bolu'daki seçmen tercihlerindeki değişimi ortaya koyuyor.

SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte

İYİ Parti seçmeninin tercihi

İYİ Parti seçmeninin büyük bir kısmının, bu seçimde Tanju Özcan'a yönelmesinin dikkat çekici olduğunu söyleyen Bayrakçı, bunun Özcan’ın Bolu’da yükselişinin bir diğer sonucu olduğuna işaret etti.SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte

Bolu'da seçim dinamikleri

Anket sonuçları, Bolu'daki seçim dinamiklerinin nasıl şekillendiğini göstermesi açısından önemli. Seçmen tercihlerindeki bu net değişim, yerel siyasette yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.SONAR Başkanı Bayrakçı’ya göre AK Parti düşüşte, Özcan yükselişte

Sonuçların Değerlendirilmesi

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı anket sonuçları, Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken siyasi atmosferin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. Tanju Özcan'ın öne çıkışı, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş ve İYİ Parti seçmeninin tercihleri, Bolu'daki yerel seçimlerin kritik unsurları olarak öne çıkıyor.

# Türk, CHP, AK Parti, Tanju Özcan

15 Mar 2024 - 08:00 Bolu- Siyaset

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