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Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor

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Geleneksel yöntemlerle bakır tepside pişirilen tel kadayıf, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. İftarlarda sofraları süsleyecek olan tel kadayıf, her bütçeye uygun olmasından dolayı iftarların vazgeçilmez tatlısı.

Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor mask
Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor
Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor
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Ramazan ayı öncesi alışverişe çıkan vatandaşlara tel kadayıf yetiştirmeye çalışan 40 yıllık tel kadayıf ustası Hakan Güvez, tel kadayıfın güncel fiyatının 85 lira olduğunu ve Ramazan ayı boyunca bu şekilde devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor

“Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı”

Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 40 yıldır bakır tepside tel kadayıf pişirip satan Hakan Güvez, “Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı. Tabiri caizse gariban tatlısı. Baklava gibi tatlıların fiyatları yükseldi. Halkın gücü yettiği kadar tüketiyor. Yaptığımız tatlıyı da biz elimizden geldiğince yıllardır yapmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız tatlı tamamen natürel, içeriğinde sadece un, su, başka hiçbir katkı maddesi yok. Sıcağın başında en az 250 derecelik tepside tel kadayıf yapıyoruz. Günlerimiz burada bu şekilde çalışmakla geçiyor” dedi.

Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor

“Gençlerimiz böyle zor işleri sevmiyorlar”

Mesleğini çok sevdiğini ve sabretmenin mesleğindeki en gerekli özellik olduğunu anlatan Hakan Güvez, “Mesleğimiz iyi ama tabii sabredene, dayanana iyi. Şimdiki gençlerimiz böyle zor işleri sevmiyorlar. Sıcağın başında çalışmayı kabul etmiyor, kolay işleri tercih ediyorlar. Eski Ahilik düzeni falan kalmadı. Yetişti kuşağını bağlayalım, usta oldu piyasaya sürelim şimdi onlar hiç kalmadı. Bizler de artık mesleğimizin son örnekleriyiz. Ayakta durabildiğimiz kadar duracağız. Allah sağlık verdiği kadar ve yetişebildiğimiz kadar bu işi yapacağız. Ne kadar sağlığımız el verir, ona bir şey diyemem” şeklinde konuştu.Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor

“Kadayıf döken bir ben kaldım

Bölgede tek tel kadayıfı döken usta olduğunu söyleyen Hakan Güvez, “Hiçbir gencin gelip de ‘Abi bu işi bana öğretir misin?’ dediğini duymadım. Şimdiki gençler kolay işi seviyorlar. Bizim işte sabahın köründe geliyorsun, akşam dükkanı kapatana kadar bu işi yapıyorsun. Aşağı yukarı günde 10 saat çalıştığın da oluyor, 12 saat çalıştığın da oluyor. Hatta ve hatta çok yoğun olduğumuz dönemlerde hiç uyumadan 24 saat kadayıf döktüğümüz günler oluyor. Şimdiki gençlerde pek heves mi yok, daha mı kolay işi seviyorlar? Şimdiki gençler için üzülüyorum. Kültürün bittiğine üzülüyorum. Kültürler böyle böyle bitiyor. Bundan gurur mu duyuyorum? Gurur duymuyorum, aksine üzülüyorum. Kapıdan adam geliyor, ‘Kadayıf böyle mi dökülüyor’ diye bana soruyor” diye konuştu.Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor

“Ramazan ayı boyunca 85 lira olarak sürecek”

Tel kadayıfın güncel fiyatına da değinen Hakan Güvez, “Kadayıfın güncel fiyatı 85 lira. Yarın ne olur bilemiyorum. Ramazan ayı boyunca 85 lira olarak sürecek inşallah. Herkesin el becerisi farklı, yapım aşaması kadayıfta özen isteyen bir şey. Özen derken bunun şerbeti güzel olacak, yağda harmanlayacaksın, güzel döşeyeceksin, güzel kızartacaksın, sonrasında da afiyetle yiyeceksin. Bizim çoğu insanımız bunu bilmiyor ya şekerden çalıyor masrafları azaltmak için. Bu sefer de geliyor ki kadayıf yaptım hamur oldu. Zaten bizim sattığımız hamur. Biz zaten hamurunu satıyoruz bunun. Sen kendin becerir de dökersen güzel lezzetle yenir. Soranlara tarif ediyoruz ve memnun kalıyorlar” ifadelerini kullandı.Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılıyor, Ramazan sofralarını süslüyor

# Sağlık

15 Mar 2024 - 09:00 - Güncel

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