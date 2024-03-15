İlhan Durak ile Bolu'da kentsel dönüşüm rüzgarı

Bolu'nun Dönüşümüne İlhan Durak İmzası

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, şehrin yüzünü değiştirecek kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Durak'ın liderliğindeki bu yenilikçi proje, Bolu'yu hem ekolojik hem de sosyal açıdan yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Yenilikçi Projelerle Modern Bir Bolu

Durak'ın kentsel dönüşüm vizyonu, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korurken, modern yaşam alanları yaratmayı amaçlıyor. Projede, atıl durumdaki alanların yeşil ve sosyal yaşam alanlarına dönüştürülmesi, ulaşım ağlarının modernize edilmesi ve enerji verimliliği yüksek binaların inşası öne çıkıyor.

Vatandaş Katılımıyla Şeffaf Bir Süreç

İlhan Durak, projenin her aşamasında Bolu halkının katılımını ve geri bildirimlerini önemsiyor. "Kentsel dönüşüm sürecimiz, vatandaşlarımızın aktif katılımıyla şekillenecek" diyen Durak, bu sayede herkesin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir dönüşümün mümkün olacağını vurguluyor.

Riskli Yapılar Güvenli Hale Gelecek

Kentsel dönüşüm projesinin bir diğer önemli hedefi de, deprem riski taşıyan yapıların güvenli hale getirilmesi. Durak, "Bolu'nun güvenli ve sağlam bir şehir olması için riskli yapıların dönüşümünü önceliklendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bolu İçin Yeni Bir Başlangıç

İlhan Durak'ın kentsel dönüşüm projesi, Bolu'yu daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güvenli bir şehir yapmayı amaçlıyor. Bu proje ile Bolu, tarihi dokusunu koruyarak modern şehircilik anlayışıyla geleceğe adım atacak. Durak, "Projemizle Bolu'yu Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri yapmayı hedefliyoruz" diyerek Bolulu vatandaşlara umut veriyor.