Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı…

Bolu'nun tarihi mirası yeniden ışıldıyor

Bolu Belediyesi, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Yıldırım Bayezit Camii'ni daha görkemli hale getirmek için kolları sıvadı. 1382 yılında Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılan bu muazzam yapı, şimdi modern aydınlatma teknikleriyle adeta yeniden doğdu.

Yıldırım Bayezit Camii'nde aydınlatma devrimi

Büyükcamii Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Büyük Camii olarak da anılan Yıldırım Bayezit Camii, Bolu Belediyesi'nin dış cephe aydınlatma çalışmalarıyla geceleri bambaşka bir atmosfere büründü. Cami, artık akşamları ışıl ışıl bir manzara sunuyor.

Teknoloji ve tarih bir arada

Yapılan çalışmalar, caminin tarihi dokusuna zarar vermeden, en modern aydınlatma teknolojileri kullanılarak gerçekleştirildi. Bu sayede, cami hem tarihi mirasını koruyor hem de modern bir görünüme kavuşuyor.

Vatandaşlardan tam not

Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yıldırım Bayezit Camii'ni ziyaret eden vatandaşlar, yapılan değişiklikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cami, şimdi daha fazla ilgi çekiyor ve ziyaretçi sayısında artış gözlemleniyor.

Göz kamaştıran güzellik drone ile görüntülendi

Caminin yeni ve ışıl ışıl hali, drone ile havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Bu görüntüler, caminin muhteşem güzelliğini ve yapılan çalışmaların başarısını gözler önüne seriyor.

Bolu'nun gece manzarasına yeni bir yıldız

Yıldırım Bayezit Camii'nin aydınlatma projesi, Bolu'nun gece manzarasına yeni bir boyut kazandırdı. Artık şehrin simgelerinden biri olan cami, gece gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi ışıldıyor ve şehre ayrı bir güzellik katıyor.