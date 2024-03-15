Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı…

Bolu'nun tarihi mirası yeniden ışıldıyor
Bolu Belediyesi, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Yıldırım Bayezit Camii'ni daha görkemli hale getirmek için kolları sıvadı. 1382 yılında Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılan bu muazzam yapı, şimdi modern aydınlatma teknikleriyle adeta yeniden doğdu.
Yıldırım Bayezit Camii'nde aydınlatma devrimi
Büyükcamii Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Büyük Camii olarak da anılan Yıldırım Bayezit Camii, Bolu Belediyesi'nin dış cephe aydınlatma çalışmalarıyla geceleri bambaşka bir atmosfere büründü. Cami, artık akşamları ışıl ışıl bir manzara sunuyor.
Teknoloji ve tarih bir arada
Yapılan çalışmalar, caminin tarihi dokusuna zarar vermeden, en modern aydınlatma teknolojileri kullanılarak gerçekleştirildi. Bu sayede, cami hem tarihi mirasını koruyor hem de modern bir görünüme kavuşuyor.
Vatandaşlardan tam not
Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yıldırım Bayezit Camii'ni ziyaret eden vatandaşlar, yapılan değişiklikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cami, şimdi daha fazla ilgi çekiyor ve ziyaretçi sayısında artış gözlemleniyor.
Göz kamaştıran güzellik drone ile görüntülendi
Caminin yeni ve ışıl ışıl hali, drone ile havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Bu görüntüler, caminin muhteşem güzelliğini ve yapılan çalışmaların başarısını gözler önüne seriyor.
Bolu'nun gece manzarasına yeni bir yıldız
Yıldırım Bayezit Camii'nin aydınlatma projesi, Bolu'nun gece manzarasına yeni bir boyut kazandırdı. Artık şehrin simgelerinden biri olan cami, gece gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi ışıldıyor ve şehre ayrı bir güzellik katıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.