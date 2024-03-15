- Güncel

Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı…

ABONE OL Google News Sayfamız

Yıldırım Bayezit Camii Ramazan’a özel dış cephe aydınlatma projesi tamamlandı. 1382 yılında inşa edilen tarihi yapı, şimdi geceleri ışık saçarak göz kamaştırıyor. Bolu’nun en görkemli ve tarihi camiilerinden olan Yıldırım Bayezit Camii Ramazan’da herkesi kendine bir kez daha hayran bırakacak

Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı… mask
Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı…
Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı…
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun tarihi mirası yeniden ışıldıyor

Bolu Belediyesi, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Yıldırım Bayezit Camii'ni daha görkemli hale getirmek için kolları sıvadı. 1382 yılında Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılan bu muazzam yapı, şimdi modern aydınlatma teknikleriyle adeta yeniden doğdu.Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı…

Yıldırım Bayezit Camii'nde aydınlatma devrimi

Büyükcamii Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Büyük Camii olarak da anılan Yıldırım Bayezit Camii, Bolu Belediyesi'nin dış cephe aydınlatma çalışmalarıyla geceleri bambaşka bir atmosfere büründü. Cami, artık akşamları ışıl ışıl bir manzara sunuyor.

Teknoloji ve tarih bir arada

Yapılan çalışmalar, caminin tarihi dokusuna zarar vermeden, en modern aydınlatma teknolojileri kullanılarak gerçekleştirildi. Bu sayede, cami hem tarihi mirasını koruyor hem de modern bir görünüme kavuşuyor.Şu güzelliğe bakın… Ramazan’da bu görüntü çok yakıştı…

Vatandaşlardan tam not

Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yıldırım Bayezit Camii'ni ziyaret eden vatandaşlar, yapılan değişiklikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cami, şimdi daha fazla ilgi çekiyor ve ziyaretçi sayısında artış gözlemleniyor.

Göz kamaştıran güzellik drone ile görüntülendi

Caminin yeni ve ışıl ışıl hali, drone ile havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Bu görüntüler, caminin muhteşem güzelliğini ve yapılan çalışmaların başarısını gözler önüne seriyor.

Bolu'nun gece manzarasına yeni bir yıldız

Yıldırım Bayezit Camii'nin aydınlatma projesi, Bolu'nun gece manzarasına yeni bir boyut kazandırdı. Artık şehrin simgelerinden biri olan cami, gece gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi ışıldıyor ve şehre ayrı bir güzellik katıyor.

# Bolu Belediyesi

15 Mar 2024 - 12:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL