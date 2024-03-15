‘Aranan Şahıslara Yönelik’ düzenlenen ‘Çember-14’ operasyonlarında 14 kişi yakalandı

81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-14” operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı. Operasyonların Bolu ayağında ise 14 kişi jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanarak adalete teslim edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandığını belirterek operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Çember-14 ile 14 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında Bolu genelinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 14 şahıs gözaltına alındı.

Bakan açıklaması şöyle;

"Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 476 şahıs, dolandırıcılıktan 229 şahıs, yağmadan 90 şahıs, adam öldürmeden 34 şahıs, cinsel suçlardan 49 şahıs, narkotik suçlarından 449 şahıs, terörden 41 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."

14’te 14 yakalama yapıldı

Yapılan açıklamada plaka kodu 14 olan ilimizde 14 aranan şahsın yakalanması enteresan bir tesadüf olarak göze çarptı. Yakalanan şahısların 0-5 yıla kadar araması bulunan ya da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis ve jandarma bölgesinde eş zamanlı yapılan çalışmalar neticesinde son altı ayda yakalanan şahıs sayışımın Bolu’da 200’e yaklaştığı belirtildi.