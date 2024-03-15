Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklamalar

Bolu ve çevresinde hali hazırda yaşanan deprem korkusuna Prof. Dr. Naci Görür’ün Marmara depremine ilişkin sözleri de eklendi. Prof. Dr. Görür, İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Depreme dirençli şehirlerin önemi ve İstanbul'un riskleri hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar.

İstanbul'a yaklaşan tehlike

Beklenen Deprem Büyüklüğü Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini belirtti. Tarihsel verilere dayanarak, Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Depreme hazırlık

İstanbul'un Dirençli Kent Olma Yolunda Atması Gereken Adımlar Görür, İstanbul'un depreme hazırlık sürecinde sadece yapı stokunun güçlendirilmesinin yeterli olmayacağını, kentin bütün bileşenleriyle; alt yapı, ekosistem, ekonomi ve halkın eğitimiyle bütünleşik bir şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Siyasi İşbirliğinin Önemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümet arasındaki uyumsuz çalışmanın altını çizen Görür, deprem hazırlıkları konusunda siyaset üstü bir yaklaşım ve güç birliğinin şart olduğunu belirtti. Belediye başkan adaylarının depremi ciddiye aldığını ve bu konuda adımlar atma niyetinde olduğunu söyledi.

Japonya örneği ve Türkiye'nin alması gereken dersler

Japonya'daki son depremi örnek gösteren Görür, Türkiye'nin deprem dirençli kentler oluşturarak can kaybını minimuma indirgeyebileceğini vurguladı. Siyasi iradenin bu yönde harekete geçmesinin önemine dikkat çekti.

Marmara Bölgesi'nde Deprem Riski

Görür, Marmara Bölgesi'nde yaşanacak bir depremin ekonomik ve sosyal sonuçlarına dair uyarılarda bulundu. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki rolüne dikkat çekerek, deprem dirençli bir yapılanmanın önemini vurguladı.

İstanbul'un en riskli ilçeleri ve yapılması gerekenler

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek ilçeler hakkında bilgi veren Görür, vatandaşların ve yöneticilerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirtti. Deprem öncesi ve sonrası alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları, İstanbul ve genel olarak Türkiye'nin deprem hazırlıkları konusunda atması gereken adımları ve bu süreçteki zorlukları gözler önüne seriyor. Depreme dirençli bir İstanbul için bütüncül bir yaklaşım ve siyasi işbirliği şart.