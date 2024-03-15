Yurt genelinde DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen binlerce fotokapan bulunuyor

Kimse görmez demeyin yakalanırsınız

Yurt genelinde olduğu gibi Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki ormanlara kontrol amaçlı yerleştirdiği foto kapanlar ile ormanların daha güvenli hale gelmesini hedefliyor. Başta kaçak ağaç kesiminin önü geçmeyi hedefleyen Orman Bölge Müdürlüğü, yerleştirdiği foto kapanlar sayesi de bu zaman kadar birçok şahsı, kaçak kesim yaparken yakalamayı da başardı.

Her konuda koruma sağlıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlükleri ve Orman Bölge Müdürlükleri tarafından insanların fark edemeyeceği şekilde kurulan bu foto kapanlar sayesinde yaşanabilecek kundaklama olaylarının da önü geçmeyi hedefliyor. Kaçak avcılıktan doğaya zarar verecek tüm olayların engellenmesi için kullanılan foto kapanlar ormanda fark edilemeyecek yerlere konumlandırılıyor.

Fotokapan nedir? Hangi amaçla kullanılmaktadır?

Fotokapanlar, arazi koşullarında güvenlik sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir görüntüleme sistemidir. Ülkemizde güvenlik ihtiyacı olan arazilerde hırsızlık önleme, terör ve kaçakçılıkla mücadele, orman ve doğa koruma gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde ve sulak alanların yakınlarında kurulan fotokapanlar, araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırırken, güvenlik ihtiyacı ile kullanan kişilere de hırsızlık ve talan engelleme konusunda büyük faydalar sağlamaktadır.

Güvenlik için en etkin yöntem

Fotokapan aracılığıyla yapılan çalışmalar sayesinde insan faktörünün çalışma sahasına etkisi mümkün olduğunca en az seviyeye indirgenir. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca hırsızlığa karşı alınan önlemlerde şebeke elektriği vb. ihtiyaçları ortadan kaldırarak kolay kurulan, kolay taşınabilen bir çözüm haline gelmiştir.

Vahşi yaşam gözlemi yapılıyor

Elde edilen kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin net olarak bilinmesi, vahşi yaşam gözlemde türlerin hareket ve geçiz zamanları konusunda bilgi verirken güvenlik amacıyla kullanımlarda istenmeyen olayın gerçekleştiği zamanı yetkili kurumların kesin olarak belirlemesini sağlamaktadır.