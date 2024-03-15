15 liraya yenilemezseniz 13 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacaksınız

Ehliyet yenileme süreci, B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir dönemeç teşkil ediyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu kapsamda, sürücülerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeleri zorunlu hale getirildi. Yenileme işlemi için gerekli belgeler ve adımlar net bir şekilde belirlenmiş durumda.

Ehliyet Yenileme Süreci ve Gerekli Belgeler

Ancak yenileme sürecini atlayan veya göz ardı eden sürücüler, 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL gibi ciddi bir para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Ehliyet yenileme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlardan randevu alınarak gerçekleştirilebilir. Yenileme için gerekli belgeler şunlardır.

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle birlikte, ilgili kuruma başvurulduğunda ehliyet yenileme işlemi başarıyla tamamlanabilir.

Son Tarih ve Cezalar

Sürücüler, ehliyet yenileme işlemlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamalıdır. Aksi takdirde, eski tip ehliyetlerle trafikte yakalanan sürücüler, 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle, süreci zamanında tamamlamak büyük önem taşımaktadır.