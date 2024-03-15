Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeyiz

Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan Evsel Atıksu Arıtma Tesisi açılışı törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, suyun idareli ve verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Küresel ısınma en çok bizi etkiler

Kuraklık tehlikesine dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle hepinizin malumu, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeyiz. Suyun da yüzde 77'sini tarım kullanmakta. Bu nedenle verimliliğin seferberliği bizim açımızdan son derece önemli. Bizim derken ülkemiz açısından söylüyorum. Sadece bakanlık olarak değil, dolayısıyla biz bu konu da toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz, alaka bekliyoruz” dedi.