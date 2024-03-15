İslamofobi’ye karşı İslam kardeşliği

15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle, Bolu Valiliği, İl İnsan Hakları Kurulu İslam karşıtlığına dair yanlış algılar ve ayrımcılıkla mücadele hakkında basın bildirisi yayımladı.

İslamofobi nedir?

İslamofobi, Müslümanlara ve İslam dinine yönelik önyargılar, yanlış bilgiler ve korku temelli bir ayrımcılık türüdür. Bu durum, Müslüman bireylerin ve toplulukların sosyal ve kültürel hayatlarını olumsuz etkileyerek, onlara karşı nefret ve güvensizlik hissini körüklüyor.

Müslümanlara yönelik artan ayrımcılık

Son zamanlarda, Müslümanlara yönelik şiddet ve terörizmle ilişkilendirme eğiliminin arttığı belirtilen bildiride bu durumun Müslümanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları artırarak, camiler, mezarlıklar ve Müslüman mülkleri gibi kutsal ve özel alanlara yönelik saldırıları tetiklediği belirtildi.

Uluslararası tepkiler ve raporlar

Birleşmiş Milletler'in 2021 tarihli raporunun, Müslümanlara yönelik şüphe, ayrımcılık ve açık nefretin salgın boyutlarına ulaştığının belirtildiği basın açıklamasında “Bu, İslamofobi'nin sadece bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda küresel bir mesele olduğunu göstermektedir” denildi.

Hukuki koruma ve uluslararası sözleşmeler

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin din ve vicdan özgürlüğünü korumakta ve dini nedenlerle ayrımcılığı yasakladığı belirtilerek İslam karşıtlığına yönelik nefret söylemi ve suçlarının, bu güvencelere rağmen devam ettiği yer aldı.

Medya ve popülist söylemler

Basılı ve görsel medya ile sosyal medyada Müslümanlara yönelik nefret söyleminin artış gösterdiği belirtilirken bazı popülist siyasetçilerin de Müslümanlara karşı ayrımcılık içeren açıklamalar yapmasının toplumsal bölünmeyi daha da derinleştirdiği basın bildirisinde yer aldı.

Uluslararası Mücadele ve Önlemler

15 Mart’ın, BM Genel Kurulu tarafından "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak kabul edildiği hatırlatılan basın bildirisinde “Bu gün, dünya genelinde İslamofobi ile mücadelede farkındalık yaratmayı ve küresel barışın tesisi için gerekli adımların atılmasını amaçlamaktadır. İslamofobiye karşı mücadele, sadece Müslüman toplulukların değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur” denildi.