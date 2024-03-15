Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı, beş şehir büyük tehdit altında!

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda yer alan ve henüz kırılmayan iki segmentin, bölge için büyük bir risk oluşturduğu belirtiliyor. Bu durum, milyonlarca insanın yaşadığı bölgede büyük bir endişe yaratıyor.

Deprem Uzmanlarından Ciddi Uyarılar

Deprem uzmanı Prof. Dr. Çağlar Gökçeoğlu, yaptığı açıklamada, doğal afetlerin yanlış yapılaşma ve mühendislik prensiplerinin ihlal edilmesi sonucu felakete dönüşebileceğini belirtti. Özellikle depremlerin, hazırlıksız bölgelerde büyük kayıplara yol açtığını ifade eden Gökçeoğlu, doğal tehlikelerin farkında olunması ve buna göre önlem alınması gerektiğini vurguladı. Uzman, "Yapacağımız planlamalarla hiçbir doğal tehlike bizim için afete dönüşmez" diyerek, doğru planlama ve yapılaşmanın önemine dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde Beklenen Deprem

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara Denizi'ndeki segmenti, 1999'daki büyük depremlerden bu yana kırılmadı. Gökçeoğlu, bu segmentin yanı sıra Bingöl-Erzincan arasındaki Yedisu segmentinin de kırılmadığını ve her iki bölgede de bilimsel olarak deprem beklentisi olduğunu belirtti. Marmara Denizi'nde beklenen depremin, 7'ye varabilecek büyüklükte olabileceği ve bölgenin tamamını ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Risk Altındaki Bölgeler ve Alınması Gereken Önlemler

Marmara Denizi'ndeki aktif fay hattı nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bandırma şehirleri büyük bir risk altında. Gökçeoğlu, bu şehirlerin yanı sıra Tekirdağ'ın da etkilenebileceğini belirtti. Deprem sonrası deniz altındaki heyelanların tetiklenmesi, tsunami riskini de beraberinde getiriyor. Uzman, bölgedeki yeni yapıların çoğunun iyi mühendislik hizmeti aldığını, ancak eski ve planlaması doğru yapılmamış yapıların büyük risk taşıdığını ifade etti.

İstanbul ve Diğer Şehirlerde Depreme Hazırlık

Gökçeoğlu, İstanbul'daki yeni yapıların genellikle iyi mühendislik hizmeti aldığını ve olası bir depremde daha dayanıklı olacağını belirtti. Ancak, eski yapıların ve altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzman, depreme hazırlık kapsamında binaların yanı sıra köprü, tünel ve metro sistemlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem, bölgedeki milyonlarca insan için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, doğru planlama, yapılaşma ve mühendislik hizmetlerinin afetlere karşı korunmada büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bölge halkını ve yetkilileri hazırlıklı olmaya çağırıyor. Bu kapsamda, risk altındaki şehirlerde alınacak önlemler ve yapılacak hazırlıklar, olası bir depremin etkilerini azaltmada kritik rol oynayacak.